Peringkat FIFA Terbaru: Posisi Indonesia tak Berubah

: FIFA merilis ranking terbaru per bulan April. Indonesia mengalami penurunan perolehan poin, namun beruntung tidak ada perubahan posisi.Tim Merah Putih masih tertahan di tangga ke-162. Selama satu bulan, 111 poin diraih Boaz Solossa dan kawan-kawan, turun 12 poin dari sebelumnya 123 poin.Minimnya pertandingan internasional berkategori A atau istilah awamnya FIFA Match Day, membuat perolehan poin Indonesia juga sedikit. Ini sangat berpengaruh karena poin ranking FIFA dihitung dari hasil pertandingan, matter of the match (seberapa penting pertandingan), kekuatan lawan, dan kekuatan konfederasi."Sering sekali tim yang kalah, atau seri, akan mendapatkan poin lebih sedikit. Selanjutnya, setiap tim yang mencatat kemenangan besar (misalnya gelar juara benua) akan menderita kerugian di peringkat FIFA pada 12 bulan kemudian jika mereka tidak mendapat banyak poin dalam pertandingan yang lebih baru," tulis pernyataan FIFA."Semakin lama pertandingan sudah berlalu, maka akan menjadi kurang penting untuk perhitungan peringkat. Hal ini berlanjut terus selama siklus empat tahun. Akibatnya adalah, mungkin untuk sebuah tim bisa saja mendaki atau jatuh dalam peringkat bahkan jika mereka tidak bermain sekali pun," sambungnya mengenai 'kerancuan' perhitungan poin.Peringkat 162 milik Indonesia masih kalah jauh dibandingkan sesama negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam (103). Filipina (113) dan Thailand (122) menyusul di bawahnya, kemudian Myanmar (135), baru Indonesia.Malaysia naik delapan peringkat ke posisi 170, menedekati Kamboja yang di luar dugaan naik tiga tangga ke posisi 168. Singapura harus turun peringkat ke posisi 172, dibuntuti Laos (179), Timor Leste (190), dan Brunei Darussalam (194).(KAU)