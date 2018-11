Kekhawatiran Mancini saat Italia Berduel dengan AS

: Pelatih Italia Roberto Mancini lega timnya bisa meraih kemenangan saat menghadapi Amerika Serikat pada laga uji coba, Rabu 21 November. Sebab, ia mengaku khawatir Azzurri bermain imbang tanpa gol lagi.Bermain di Stadion Luminus Arena, Belgia, Italia memang harus bersusah payah mengalahkan Amerika Serikat. Mereka butuh 94 menit untuk membobol gawang AS guna meraih kemenangan dengan skor 1-0. Satu-satunya gol tersebut dicetak oleh Matteo Politano.Mancini menyambut gembira kemenangan tersebut. Ia sempat berpikir kalau Italia akan bermain imbang 0-0 lagi. Persis saat Azzurri menghadapi Portugal pada laga terakhir penyisihan grup UEFA Nations League, Minggu 18 November."Kami nyaris bermain imbang 0-0 lagi. Tetapi, itu sepak bola. Tidak ada yang bisa memprediksi. Kami memiliki begitu banyak peluang. Tetapi, hal paling penting adalah kami menunjukkan performa bagus," ujar Mancini.Italia sebetulnya tampil impresif saat menghadapi Portugal. Statistik mencatat mereka mampu menguasai bola sebanyak 63 persen.Dalam jumlah peluang, Italia juga lebih unggul ketimbang AS. Tercatat, mereka melepaskan tiga tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan AS hanya menciptakan satu tembakan mengarah ke gawang. (Football Italia)(FIR)