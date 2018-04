Lini Belakang Liverpool Menyimpan Masalah

: Liverpool menyudahi perlawanan AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Champions 2017 -- 2018 dini hari tadi. The Reds menang dengan kedudukan akhir 5-2.Mohamed Salah dan Roberto Firmino kompak menciptakan dua gol. Satu gol lagi dilesakkan oleh Sadio Mane. Sedangkan Roma, mereka menciptakan gol lewat aksi Edin Dzeko dan Diego Perotti.Dengan hasil ini, Roma dituntut wajib menang dengan keunggulan 3-0 pada pertemuan leg kedua di Olimpico, 3 Mei 2018.Menanggapi hasil ini, analis sepak bola Ronny Pangemanan menilai satu kaki Liverpool sudah di final. Namun, bukan berarti The Reds bisa bersantai. Mereka harus melihat Barcelona yang disingkirkan oleh Roma pada perempat final."Ini hasil yang bagus dan satu kaki Liverpool sudah di final. Mereka bermain dengan gegen pressing yang luar bisa. Membuat lima gol hanya dalam 67 menit itu tak mudah. Tapi lini belakang Liverpool tetap menyimpan masalah. Gol Edin Dzeko adalah bukti lengahnya konsentrasi lini belakang serta kurang baiknya Lovren dalam mengantisipasi pergerakan lawan," kata Ronny Pangemanan kepadaRabu 25 April 2018."Dua gol balasan Roma yang terjadi hanya dalam lima menit, bisa jadi masalah buat Liverpool di leg kedua jika tidak hati-hati. Selisih tiga gol memang berat bagi Roma, namun mereka masih berpeluang melakukannya sama seperti saat menyingkirkan Barcelona," sambungnya.(ACF)