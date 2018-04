Liverpool vs Roma, Nostalgia Final Liga Champions 1984

: Salah satu undian semifinal Liga Champions 2017--2018 mempertemukan Liverpool kontra AS Roma, Jumat 13 April. Rupanya, laga tersebut merupakan nostalgia dari final Liga Champions 1984 silam.The Reds dan Giallorossi sempat bertemu di partai puncak ajang paling bergengsi klub Eropa tersebut. Kedua tim menjadi finalis Piala European (saat ini Liga Champions) edisi 1983--1984.Liverpool saat itu berhasil mengamankan gelar keempatnya di ajang tersebut. The Reds memenangi pertarungan sengit di Stadio Olimpico via adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.Liverpool yang menjadi salah satu kekuatan Eropa di era tersebut mencetak gol terlebih dahulu lewat Phil Neal menit ke-13. Namun, bintang Roma, Roberto Pruzzo, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-42.Hasil imbang memaksa kedua tim menjalani adu penalti untuk menentukan pemenang. Sebanyak 69.693 penonton yang sebagian besar pendukung tuan rumah bersorak ketika eksekusi pertama Liverpool oleh Steve Nicol melambung tinggi."Itu adalah pemandangan yang paling mengintimidasi yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Hal itu membuat saya takut karena betapa banyak fans yang ingin Roma memenangkan pertandingan," ujar bek Liverpool yang bermain di pertandingan tersebut, Alan Hansen, kepada ESPN.Pendukung Roma kian bergemuruh ketika eksekusi Agostino Di Bartolomei sukses memperdaya kiper Liverpool, Bruce Grobbelaar. Sayang, dua eksekutor Roma lainnya yakni Bruno Conti dan Francesco Graziani gagal menjalankan tugasnya.Sementara, empat eksekutor Liverpool, termasuk Ian Rush, mampu memborong sepakan 12-pas tersisa. Liverpool pun sukses berpesta di tengah teror fans fanatik Roma di Stadio Olimpico.Usai pertemuan pertama kedua tim di kompetisi Eropa, selang beberapa dekade, Liverpool dan Roma kembali bertemu. Tercatat, keduanya sempat bertemu di ajang putaran keempat Piala UEFA 2000--2001 dan penyisihan grup Liga Champions 2001--2002.(REN)