Tampil Dominan, Liverpool Ungguli Roma di Babak Pertama

: Tuan rumah Liverpool untuk sementara unggul atas AS Roma di babak pertama. Bertanding di Stadion Anfield pada leg 1 semifinal Liga Champions 2017--2018, Rabu 25 April, dua gol cantik Mohamed Salah membawa The Reds memimpin 2-0.Bermain dengan kekuatan penuh dan dengan dukungan pendukung setianya, Merseyside Merah tampil dominan sepanjang 45 menit pertama. Gialorossi memang sempat mengancam beberapa kali di 10 menit awal, namun selebihnya, kendali pertandingan dikuasai penuh anak asuh Juergen Klopp.Kevin Strootman nyaris membawa Roma unggul lewat tendangan dari luar kotak penalti, namun kiper Loris Karius sanggup menahan sepakan keras gelandang Belanda tersebut. Liverpool membalas lewat Salah, tapi Alisson Becker lebih sigap menangkal lesakkan peraih PFA Players' Player of the Year itu.Aleksandar Kolarov juga nyaris membuat detak jantung seisi Anfield terdiam. Bola tendangannya ditepis tipis saja oleh Karius dan langsung menghantam tiang gawang.Suporter tuan rumah kembali dibuat dag dig dug saat Alex Oxlade-Chamberlain harus ditarik keluar menit 18 akibat cedera. Wijnaldum masuk menggantikan.Setelah serangan bertubi-tubi, usai Sadio Mane gagal menyelesaikan tiga peluang emas, Salah akhirnya membawa Liverpool unggul menit 35. Tendangan melengkungnya dengan telak bersarang di pojok kanan atas Alisson.Salah menutup babak pertama dengan skor 2-0 di menit-menit akhir babak pertama. Lewat skema serangan balik cepat, Roberto Firmino mengirimkan umpan terukur kepada Salah, dan dengan sedikit sentuhan saja, ia sanggup mengecoh Alisson untuk kedua kalinya.(KAU)