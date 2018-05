Liverpool Dijagokan Masuk Final Liga Champions

: Legenda Arsenal, Ian Wright memprediksi Liverpool akan melaju ke final Liga Champions musim ini. Ia menilai, tim asuhan Juergen Klopp bisa kembali mengalahkan AS Roma pada leg kedua.The Reds memiliki modal bagus jelang pertandingan leg kedua Kamis 3 Mei dini hari. Mereka behasil mengalahkan Roma dengan skor cukup telak 5-2 pada leg pertama di Anfield.Seperti dilansir The Sun, Wright yakin Liverpool akan kembali mengulang kejayaan di leg pertama. Meskipun skuat asuhan Eusebio Di Francesco memiliki rekor belum pernah kebobolan di Stadion Olimpico, tetapi Liverpool memiliki trio maut Mohamed Salah, Roberto Firmino, dan Sadio Mane."Liverpool telah tampil bagus di level Eropa musim ini. Saya tidak melihat tim asuhan Klopp ini kehilangan tempat di final," kata Wright."Saya tahu Roma belum kebobolan di Stadion Olimpico pada ajang Liga Champions musim ini tapi mereka terbukti tak bisa menangani Salah, Firmino, dan Mane," lanjutnya.The Reds hanya perlu hasil imbang atau kalah minimal dengan selisih dua gol dari AS Roma untuk mengunci tiket final. Sedangkan Roma perlu menang setidaknya 3-0 jika ingin masuk final.Roma sudah pernah melakukannya di babak perempat final melawan Barcelona. Kalah 1-4 di Camp Nou, mereka membalasnya dengan kemenangan 3-0 di kandang sendiri. (The Sun)(KRS)