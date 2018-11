Daftar Sementara Tim yang Lolos ke 16 Besar Liga Champions

: Pertandingan fase grup E - H pekan kelima Liga Champions 2018 -- 2019 sudah selesai dihelat. Sejumlah tim yang diunggulkan berhasil merebut tiket 16 besar.Dari Grup E, Bayern Muenchen dan Ajax Amsterdam memastikan diri ke fase knock out. Sebab, Bayern berhasil menghancurkan Benfica dengan skor 5-1. Die Roten memimpin klasemen dengan raihan 13 poin.Menyusul di bawah Bayern ada Ajax. Menghadapi AEK Athens, Ajax unggul 0-2 melalui aksi striker Dusan Tadic. Selanjutnya, Bayern dan Ajax bertemu pada pekan keenam pada 13 Desember. Laga tersebut menentukan siapa yang akan keluar sebagai juara grup. Mengingat, kedua klub hanya terpaut dua poin.Pindah ke Grup F, Manchester City akhirnya lolos ke 16 besar. Kepastian itu mereka dapatkan usai menahan imbang Olympique Lyon 2-2. Tambahan satu poin membuat City mengoleksi 10 poin.Sedangkan Lyon, mereka harus menunggu hingga pekan keenam untuk memastikan nasib mereka di Liga Champions. Sebab, raihan poin mereka masih bisa dikejar Shakhtar Donetsk yang berada di urutan ketiga. Saat ini, Shakhtar mengemas lima poin atau tertinggal dua poin. Kedua tim akan berjumpa pada 13 Desember di markas Shakhtar.Sementara di Grup G, Real Madrid dan AS Roma lolos ke 16 besar. Madrid mampu membungkam AS Roma dengan skor 2-0. Meski begitu, Gialorossi tetap lolos karena Viktoria Plzen mampu mengalahkan CSKA Moskow. Dengan hasil tersebut, Madrid mengemas 12 poin dan AS Roma menorehkan sembilan poin.Hasil di Grup H, Juventus dan Manchester United sukses ke 16 besar. Bianconeri mengalahkan Valencia dengan skor 1-0. Sedangkan Setan Merah, mereka unggul 1-0 atas Young Boys.Kemenangan yang diraih membuat Juve meraih 12 poin dan United mendapatkan 10 poin. Pada pekan keenam nanti, tinggal menunggu siapa yang keluar sebagai juara grup.AEK Athens 0 - 2 AjaxCSKA Moskow 1 - 2 Viktoria PlzenBayern Muenchen 5 - 1 BenficaHoffenheim 2 - 3 Shakhtar DonetskOlympique Lyon 2 - 2 Manchester CityAS Roma 0 - 2 Real MadridManchester United 1 - 0 Young BoysJuventus 1 - 0 ValenciaBayern MuenchenAjaxManchester CityReal MadridAS RomaJuventusManchester United(ASM)