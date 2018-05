Data & Fakta Keberhasilan Liverpool Lolos Final Liga Champions

: Liverpool secara drastis lolos ke final Liga Champions 2017--2018 meski menelan kekalahan 2-4 dari AS Roma pada leg kedua semifinal, Kamis 3 Mei dini hari. The Reds lolos dengan keunggulan agregat 7-6 atas Giallorossi.Situasi yang membuat laga terasa menegangkan adalah upaya Roma yang hampir berhasil melakukan comeback. Tertinggal 2-5 pada leg pertama, tim Serigala Ibu Kota mampu mengejar dengan unggul 4-2.Sayang, selepas gol terahir Roma via penalti Radja Nainggolan menit 90+4, wasit langsung meniup peluit akhir. Membuat Liverpool memastikan diri melaju ke final secara dramatis.Sejumlah data dan fakta di balik kesuksesan Liverpool menggapai final pun menarik disimak. Mulai dari rekor jumlah final Liverpool di Liga Champions, hingga catatan ketajaman Trio MSF (Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino).- Liverpool telah mencapai final Liga Champions sebanyak delapan kali sepanjang sejarah. Lebih banyak dari tim Inggris lainnya, Manchester United (5x), Nottingham Forest (2x), Chelsea (1x), Aston Villa (1x), Leeds United (1x), Arsenal (1x).- Gol bunuh diri James Milner menjadi yang pertama bagi Liverpool di semifinal Liga Champions sejak 2008 lalu. Sebelumnya, John Arne Riise mencetak gol bunuh diri pada semifinal Liga Champions 2007--2008 saat melawan Chelsea.- Roberto Firmino menjadi pemain paling prodiktif pertama di Liga Champions yang mampu mencetak gol dan assist terbanyak. Firmino sejauh ini telah mencetak 10 gol dan tujuh assist berbuah gol.- Liverpool menjadi tim kedua yang mampu mencetak 20 gol tandang di Liga Champions dalam semusim. Sebelumnya, Real Madrid mengemas torehan serupa di musim 2013--2014.- Trio MSF (Mane, Salah, Firmino) menjadi trio penyerang tersubur di Liga Champions dalam satu musim. Mereka total sudah mencetak 29 gol, mengungguli trio BBC (Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo) milik Real Madrid dengan 28 gol di musim 2013--2014.- Kekalahan 2-4 atas Roma pada leg kedua semifinal menjadi kekalahan pertama Liverpool di Liga Champions musim ini. Sebelumnya, Liverpool telah menjalani 11 laga tanpa kekalahan di Liga Champions musim ini (7 menang, 4 imbang).- Edin Dzeko menjadi pemain kedua yang asal klub Serie-A yang mampu mencetak banyak gol di Liga Champions (8 gol). Sebelumnya, Samuel Eto'o mengemas jumlah gol yang sama bagi Inter Milan musim 2010--2011.- Dzeko juga menjadi satu-satunya pemain Roma yang selalu mencetak gol dari lima pertandingan beruntun Liga Champions musim ini.- Laga Roma dan Liverpool memecahkan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions di babak gugur. Kedua tim total mencetak 13 gol (5-2 di Anfield, 4-2 di Olimpico) pada dua pertemuan semifinal Liga Champions musim ini.(REN)