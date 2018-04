Jadwal Semifinal Liga Champions 2017--2018

Pengundian babak semifinal Liga Champions 2017--2018 sudah rampung digelar UEFA di markasnya, Nyon, Swiss, Jumat 13 April 2018. Hasilnya, Bayern Muenchen bersua Real Madrid dan Liverpool harus berhadapan dengan AS Roma.Prosesi pengundian itu juga sekaligus menentukan tim mana yang berhak tampil sebagai tuan rumah lebih dulu. Menurut aturannya, tim yang namanya keluar atau disebut lebih dulu, otomatis akan jadi tuan rumah pada leg pertama.Itu berarti, Bayern Muenchen dan Liverpool akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama. Duel Liverpool vs AS Roma di Anfield akan membuka pertarungan di semifinal, yakni pada Rabu 25 April 2018 dini hari WIB.Sedangkan partai Muenchen vs Madrid di Allianz Arena akan digelar sehari berselang, atau pada Kamis 26 April 2018 dini hari WIB.Menyikapi hasil ini, pelatih Muenchen Jupp Heynckes tidak gentar meski timnya pastinya akan mendapat tekanan hebat ketika melakoni leg kedua di kandang Madrid pada leg kedua.Ia justru senang karena saat ia mengantar Muenchen meraih treble winners pada musim 2012--2013, Bayern tampil sebagai tuan rumah pada leg pertama di babak perempat final dan semifinal.Di babak perempar final, Muenchen sukses menyingkirkan Juventus dengan agregat 4-0 (2-0 dan 2-0). Sementara di babak semifinal, giliran Barcelona yang dieliminasi FC Hollywood dengan agregat fantastis 7-0 (4-0 dan 3-0)."Saya memiliki kenangan yang indah saat meraih treble winners. Kala itu kami bertindak sebagai tuan rumah di leg pertama melawan Juventus dan Barcelona. Saya harap kali ini akan kembali memberikan hasil bagus buat kami," ujarnya.Tak mau kalah, Direktur klub El Real, Emilio Butragueno juga meyakini Cristiano Ronaldo cs mampu kembali menyingkirkan Muenchen seperti yang mereka lakukan pada babak perempat final musim lalu.Butragueno juga mengambil data statisik Madrid musim ini yang selalu sukses meraih hasil apik pada leg pertama. Di babak 16 besar, Madrid memukul Paris Saint Germain 3-1 di Bernabeu dan menaklukkan Juventus 3-0 di Allianz Stadium."Liga Champions musim ini memang sangat berat buat kami. Setelah Paris, Juventus dan kini Bayern Muenchen. Untuk lolos ke final, kami harus bisa membawa pulang hasil bagus dari Munich, sehingga memudahkan tugas kami di Bernabeu," ujarnya.Tak hanya merilis hasil undian dan jadwal semifinal, UEFA juga telah melakukan pengundian untuk menentukan tim yang akan berstatus sebagai tuan rumah pada partai final di Kiev, 26 Mei mendatang. Dari hasil undian, pemenang duel Muenchen vs Madrid akan berhak mengenakan jersey kandangnya di final. Sebaliknya, pemenang duel Liverpool vs Roma akan bertindak sebagai tim tamu.01:45 WIB: Liverpool vs AS Roma01:45 WIB: Bayern Muenchen vs Real Madrid01:45 WIB: Real Madrid vs Bayern Muenchen01:45 WIB: AS Roma vs Liverpool(ACF)