Bukan Cuma Ultras Lazio, Liverpool Juga Akan Didukung Sosok Spesial

: Selain ultras Lazio, Liverpool juga akan didukung mantan pemainnya yang kini berseragam Biancocelesti, Lucas Leiva. Gelandang asal Brasil itu berencana membawa rekan-rekan dan anaknya.Lucas pernah membela The Reds untuk kurun waktu yang cukup lama. Meski kariernya di Stadio Olimpico sempat terkendala masalah cedera kambuhan, ia tetap mencuri hati publik Anfield.Kehadiran mantan timnya di Roma pada leg 2 semifinal Liga Champions, Rabu 2 Mei waktu setempat membuat Lucas gembira. Ia berencana hadir langsung ke stadion memberikan dukungan."Saya berharap saya bisa gabung ke (tribun fans) Liverpool dan menonton pertandingan. Mungkin saya akan mengajak beberapa teman saya dan putra saya," ucapnya pada situs resmi The Reds."Kami masih sering mengikuti Liverpool, kami menonton setiap pertandingan dan saya berharap mereka bisa mencapai final," sambungnya.Mengenai kabar bergabungnya suporter Lazio dan Liverpool, Lucas membenarkan hal tersebut. Hal ini semakin membuatnya bersemangat mendukung The Reds melangkahkan kaki ke final di Kiev, Ukraina."Sebagian kota Roma akan mendukung The Reds, karena mereka (fan Lazio) tidak ingin melihat rival mereka melangkah ke final, tetapi di sisi lain dari Roma benar-benar bersemangat, semifinal nanti akan jadi partai besar dan mari kita lihat apa yang akan terjadi," serunya.(ACF)