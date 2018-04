Belum Drawing, AS Roma Sudah Jual Tiket kontra Liverpool

: 'Blunder' dilakukan manajemen AS Roma dengan mengiklankan penjualan tiket semifinal Liga Champions 2017--2018. Dalam situs resminya, tertera ketersediaan tiket pertandingan melawan Liverpool, padahal drawing baru akan dilangsungkan sekitar pukul 6 sore WIB.Kejadian tersebut terjadi pada Kamis malam waktu setempat. Dalam keterangannya, tertulis bahwa tiket pertandingan kontra Liverpool per 2 Mei 2018 sudah bisa dipesan.Tanggal tersebut merupakan leg 2 semifinal, yang berarti, Roma 'pede' bertemu The Reds lebih dulu di Anfield pada leg 1, yang dilangsungkan 25 dan 26 April WIB.Hal itu diketahui oleh salah satu pengguna internet. Ia kemudian mengunggahnya ke media sosial. Manajemen Roma sadar akan kesalahan tersebut dan langsung menghilangkannya dari situs.Kejadian ini bisa membuat spekulan dan penganut teori konspirasi bergerilya mengutarakan opininya. Terlebih, persoalan drawing kerap kali memunculkan sejumlah kontroversi.Musim lalu, media kenamaan Spanyol, AS, mengklaim UEFA menggunakan bola yang yang dipanaskan untuk mencegah all-Spanish final. Sebelumnya, Roberto Carlos juga menunjukkan tindak-tanduk mencurigakan dengan mengembalikan bola yang sudah ia ambil ke dalam pot.(FIR)