Jadwal Siaran Langsung Perempat Final Liga Champions Pekan Ini

Liga Champions 2017--2018 telah memasuki fase perempat final. Delapan klub terbaik Eropa saling sikut guna meraih tiket semifinal.Perempat final Liga Champions akan memainkan leg pertama pada 3 dan 4 April WIB. Sementara leg kedua bakal digelar pada 11 dan 12 April mendatang.Salah satu klub Spanyol, Sevilla yang berhasil menyingkirkan Manchester United, ingin melanjutkan kejutan mereka saat menghadapi Bayern Muenchen.Dinakhodai Vincenzo Montella, Sevilla berharap bisa meraih kemenangan kala menjamu Muenchen pada Rabu 4 April WIB di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.Pada hari yang sama di laga lain, ada laga ulang final Liga Champions 2016--2017 antara Juventus kontra Real Madrid. Laga antara klub dari Italia versus Spanyol ini menjadi ajang balas dendam Bianconeri selepas kekalahan pada final Liga Champions di Cardiff tahun lalu.Keesokan harinya, atau pada Kamis 5 April WIB, duel antara klub Italia dengan Spanyol kembali terjadi. Kali ini melibatkan Barcelona yang bertemu AS Roma.Sementara duel menarik lainnya terjadi antara sesama klub Inggris, yaitu Liverpool berhadapan dengan Manchester City. Mereka harus saling 'bunuh' untuk menjadi satu-satunya klub asal Inggris yang lolos ke semifinal Liga Champions tahun ini.01 : 45 WIB: Sevilla vs Bayern Muenchen (BeIN Sports 2 LIVE)01 : 45 WIB: Juventus vs Real Madrid (BeIN Sports 1 & SCTV LIVE)01 : 45 WIB: Barcelona vs AS Roma (BeIN Sports 2 & SCTV LIVE)01 : 45 WIB: Liverpool vs Manchester City (BeIN Sport 1 LIVE)(FIR)