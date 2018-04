Fakta Menarik usai Chelsea Dipermalukan Tottenham

: Chelsea harus menghela napas gara-gara menuai kekalahan dalam pertandingan derby London pekan ke-32 Liga Primer Inggris 2017--2018, Minggu 1 April. Pada laga tersebut, The Blues secara mengejutkan ditaklukkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di markas sendiri, Stadion Stamford Bridge.Chelsea sebetulnya tampil impresif pada babak pertama. Bahkan, tim besutan Antonio Conte tersebut mampu merebut keunggulan terlebih dahulu lewat gol Alvaro Morata pada menit ke-30.Namun, Tottenham mampu bangkit. The Lilywhites sukses mengembalikan keadaan menjadi 3-1. Tiga gol balasan mereka diciptakan oleh Christian Eriksen (1 gol) dan Dele Alli (2 gol).Kemenangan ini membuat kans Tottenham untuk meraih tiket Liga Champions musim depan terbuka lebar. Sebab, berkat hasil itu, The Lilywhites bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan mengoleksi 64 poin. Kini, mereka unggul delapan poin dari Chelsea yang berada di peringkat kelima.Dengan hasil ini pula Tottenham berhasil memenuhi ambisi mereka untuk membalas kekalahan pada pertemuan pertama musim ini. Sebelumnya, mereka dikalahkan Chelsea dengan skor 1-2 di markas sendiri, 20 Agustus.Selain catatan di atas, masih ada beberapa fakta menarik yang tercatat di balik di balik kemenangan Tottenham atas Chelsea. Berikut di antaranya yang dihimpun- Chelsea telah menelan kekalahan dalam laga kandang setelah membuka keunggulan terlebih dahulu untuk pertama kalinya sejak 1 April 2017. Saat itu, mereka dikalahkan Crystal Palace.- Tottenham berhasil meraih kemenangan di markas Chelsea, Stamford Bridge untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Primer Inggris. Sebelumnya, mereka tidak pernah meraih kemenangan dalam 25 pertandingan terakhir di sana.- Gol pada menit ke-62 saat menghadapi Chelsea merupakan gol pertama Dele Alli di Liga Primer Inggris sejak Januari 2017. Menariknya gol terakhir Alli dibuat saat menghadapi Chelsea di White Hart Lane saat itu.- Eriksen mencetak gol pada laga tersebut dari luar kotak penalti. Ini merupakan gol ke-16 yang ia ciptakan dari luar kotak penalti sejak memulai debut di liga pada September 2013.- Morata sejauh ini menjadi pemain paling banyak menciptakan gol lewat sundulan di Liga Primer Inggris pada musim ini. Total, sudah ada tujuh gol sundulan yang ia ciptakan, termasuk saat menghadapi Tottenham pada malam hari kemarin.(PAT)