Liverpool tak Ingin Terlena dengan Euforia Semifinal

: Jordan Henderson mengaku menghadapi AS Roma pada semifinal Liga Champions merupakan momen istimewa bagi para pemain Liverpool. Namun, ia meminta agar para pemain tidak terlena dengan momen tersebut dan tetap menjaga konsentrasi saat menghadapi Roma.Liverpool akan mengawali semifinal mereka dengan berstatus tuan rumah. The Reds akan menjamu I Giallorossi di Stadion Anfield pada leg pertama, Rabu 25 April. Kemudian, mereka akan bertandang ke markas Roma pada Kamis 3 Mei."Anda bermimpi melawan tim-tim terbaik di Eropa. Roma menjadi salah satu di antara mereka. Ini akan menjadi malam yang fantastis. Tetapi, Anda harus tetap fokus," ujar Henderson."Kami harus melihat pertandingan sambil mengingat tujuan kita dengan benar. Anda harus bisa menunjukkan kinerja fantastis untuk tim. Tetapi, juga mendapatkan hasil yang bagus," tambahnya.Kesempatan tampil pada semifinal Liga Champions musim 2017--2018 juga semakin terasa istimewa buat Liverpool. Maklum, ini merupakan semifinal pertama The Reds di kompetisi terbaik di Benua Biru itu dalam satu dekade terakhir.Terakhir kali, Liverpool tampil menginjakkan kaki di semifinal pada musim 2007--2008. Pada babak itu, mereka tersingkir karena kalah dari Chelsea dengan agregat 3-4. (Soccerway)(FIR)