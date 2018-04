Kesumat Serigala Ibu Kota Terhalang Konsistensi Tuan Rumah

Kegagalan pada partai final European Cup (sekarang Liga Champions) 1983 -- 1984 ditengarai menjadi pemantik semangat AS Roma untuk membalaskan dendam kepada Liverpool. Apakah bisa terwujud?Liverpool akan menjamu AS Roma dini hari nanti di Stadion Anfield. Bermain di depan puluhan ribu fan setia, dipastikan The Reds tak mau kehilangan muka.Apalagi, mereka didukung dengan ketajaman trio Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino. Khusus buat Salah, pemain internasional Mesir itu menjadi sorotan lantaran kerap menjadi pahlawan kemenangan Liverpool.Hal itu diamini oleh analis sepak bola Ronny Pangemanan. Pria yang karib disapa bung Ropan itu menilai trio maut tersebut menjadi senjata andalan Juergen Klopp untuk membongkar pertahanan Serigala Ibu Kota."Senjata Liverpool adalah trio Salah, Firmino, dan Mane. Ini kekuatan yang luar biasa dan harus dilihat oleh Di Francesco (pelatih AS Roma) bahwa ketiga pemain ini kalau tidak mendapatkan pengawalan ekstra, sulit untuk Roma meraih kemenangan," kata Ropan dalam perbincangan dengan medcom.id."Secara head to head tipis, namun, Roma memiliki dendam kesumat karena kalah adu penalti pada babak final (1983 -- 1984), itu yang ingin dibalas oleh Roma," tegas Ropan.Meski begitu, pria berdarah Manado itu menilai Liverpool masih di atas Roma. Bukan apa-apa. Statistik The Reds yang tak terkalahkan di Liga Champions menjadi acuannya."Tetapi, Liverpool masih di atas, mereka adalah tim kuat dan Liverpool tidak pernah kalah sejak penyisihan grup, Liverpool satu-satunya semifinalis yang tidak pernah kalah," tutur Ropan."Kehilangan (Phillipe) Coutinho tidak menjadi masalah bagi The Reds. Bahkan, mereka tampil lebih bagus. Saya pikir tidak hanya Roma, Bayern atau Madrid jika lolos ke final dan bertemu Liverpool harus berhati-hati," tutur Ropan.(ASM)