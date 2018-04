Jadwal Leg 1 Semifinal: Liverpool vs AS Roma

Klik di sini: Persija Sudah Siap Hadapi Tampines?

Liverpool dalam perjalanan menuju gelar keenam Liga Champions. Salah satu langkah yang harus mereka lewati adalah AS Roma.Pasukan Juergen Klopp mencapai ke semifinal usai menyingkirkan Manchester City. Mereka menang dengan agregat 5-1. Pencapaian yang dibilang luar biasa, lantaran The Citizens merupakan klub yang sulit ditaklukkan di ajang Liga Primer Inggris.Kini mereka akan menghadapi Roma, klub yang mengejutkan setelah mampu menyingkirkan favorit juara, Barcelona. Untuk itu Klopp berujar kepada para pemainnya untuk selalu mewaspadai Roma, meski bermain di kandang sendiri, Stadion Anfield.Menurutnya permainan dengan karakter berbeda akan dihadapi Klopp, dibandingkan dengan lawan-lawan Liverpool sebelumya. Permainan mendatar dan mengonversi bola mati adalah spesialis Roma."Melawan Roma sekarang akan menjadi pertandingan yang sama sekali berbeda. Mereka bukan hanya memiliki servis bola mati. Bola kadang-kadang mengalir di tanah," ujar Klopp berbicara tentang kekuatan Roma.Laga ini juga akan terasa spesial buat Mohamed Salah. Winger asal Mesir itu pernah menghabiskan dua musim bersama Roma. Kini Salah sudah menjadi bagian dari kekuatan Liverpool, dan pelatih Roma, Eusebio Di Francesco sadar akan hal itu.Meski begitu, EDF mengakui Liverpool bukan tentang Salah. Untuk itu, ia berharap kepada para pemainnya untuk tidak hanya fokus pada mantan pemain Fiorentina tersebut."Kami tidak harus fokus pada satu pemain saja. Liverpool bukan sekadar Salah, kombinasi tiga penyerang mereka benar-benar sangat bagus dan itu sangat signifikan," terang mantan pelatih Sassuolo.Liverpool dan Roma telah berjumpa sebanyak lima kali. The Reds dua kali menang atas Roma dan sekali kalah. Sisanya berakhir imbang. Pertemuan terakhir kedua klub di Liga Champoons terjadi pada 19 Maret 2002, di mana Liverpool mengalahkan Roma dengan skor 2-0.01 : 45 WIB: Liverpool vs AS Roma (SCTV & BeIN Sports LIVE)(FIR)