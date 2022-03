[Cek Fakta] Beredar Foto Prajurit Ukraina Menangis? Ini Faktanya

"This pic of a Ukraina soldier breaks my heart"

"Foto tentara Ukraina ini menghancurkan hatiku"

Akun Facebook Gilberto Rivera Medina mengunggah sejumnlah foto yang diklaim memperlihatkan prajurit Ukraina yang sedang menangis. Foto lainnya, memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sedang meluangkan waktu bersama keluarga.Foto itu dunggah pada Rabu, 9 Maret 2022 satRusia menginvasi Ukraina. Pada foto tersebut terdapat narasi sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanyaDari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan prajurit Ukraina yang sedang menangis adalah salah. Faktanya, pria dalam foto yang beredar menangis haru karena menerima baret pasukan penerjun. Melalui reverse image, foto tersebut berasal dari situs The Sun pada artikel berjudul "'THIS IS FOR BOTH OF US' Brother of slain Afghanistan war hero breaks down as he follows in his footsteps to become paratrooper"dimuat 2019.Pada artikel itu dijelaskan, pria dalam foto berna, Fin Doherty, saudara lelaki pahlawan perang Afghanistan yang terbunuh, dalam foto tersebut Fin terlihat menangis setelah mendapatkan baret penerjun payungnya.Artikel itu membahasa saudaraFin,Jeff Doherty yang gugur dalam serangan Taliban pada 2008. Artikel The Sun mengatakan Fin bersumpah untuk mengikuti saudaranya ke Resimen Parasut."Saya selalu ingin memakai baretnya sehingga bisa melihat hal-hal yang akan dia lakukan seandainya karirnya tidak terputus. Sekarang saya memilikinya dan saya akan menepati janji saya kepadanya. Saya berdiri di depan makamnya setiap kali saya pergi dan melihatnya dan saya berkata 'Saya akan membuat baret Anda melihat apa yang seharusnya dilihat'." kataFin.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan prajurit Ukraina yang sedang menangis adalah salah. Faktanya, pria dalam foto yang beredar menangis haru karena menerima baret pasukan penerjun.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.324T4AVhttps://www.thesun.co.uk/news/10478106/brother-slain-war-hero-broke-down-following-paratrooper/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016