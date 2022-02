[Cek Fakta] Beredar Foto Anak Berlumuran Darah Korban Serangan di Yaman? Begini Faktanya

"How can I sleep when my people are bleeding

#YemenUnderAttack”

Beredar sebuah foto yang yang memperlihatkan seorang pria menggendong anak kecil berlumur darah. Diklaim, anak kecil itu korban serangan di Yaman Foto itu beredar di media sosial.Akun Twitter @Man_Ghadeeri membagikan foto tersebut pada 21 Januari 2022. Pada unggahannya, akun itu menyertakan keterangan sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkananak korban serangan di Yaman adalah salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkanfoto anak yang terluka di Aleppo, Suriah pada 29 April 2016. Dikutip dari Turnbackhoax.id, foto identik ditemukan di situs Getty Images itu berjudul “Regime forces target medical center in Aleppo” dan diambil oleh Fotografer Beha el Halebi dengan keterangan sebagai berikut.“ALEPPO, SYRIA – APRIL 29: (EDITORS NOTE: Image depicts graphic content.) Man carries an injured child after regime helicopters target a medical center at opposition controlled Bustan el Kasr region of Aleppo, Syria on April 29, 2016"Terjemahan:“ALEPPO, SYRIA – 29 APRIL: (CATATAN EDITOR: Gambar menggambarkan konten grafis.) Seorang pria membawa seorang anak yang terluka setelah helikopter rezim menargetkan pusat medis di wilayah Bustan el Kasr yang dikuasai oposisi di Aleppo, Suriah pada 29 April 2016"Foto ini juga digunakan WNYCStudios pada artikel berjudul “Violence in Syria Forces Hospitals Underground and Into Caves”dimuat pada 3 Mei 2016.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkananak korban serangan di Yaman adalah salah. Faktanya, foto tersebut memperlihatkanfoto anak yang terluka di Aleppo, Suriah pada 29 April 2016.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://turnbackhoax.id/2022/01/31/salah-foto-anak-berlumuran-darah-korban-serangan-di-yaman/-https://www.gettyimages.in/detail/news-photo/man-carries-an-injured-child-after-regime-helicopters-news-photo/526064858-https://www.wnycstudios.org/podcasts/takeaway/segments/ceasefire-aleppo*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016