[Cek Fakta] Chris Rock Minta Maaf kepada Will Smith? Begini Faktanya

"Kekerasan dalam segala bentuk adalah racun dan penghancur. Perilaku saya di Academy Awards kemarin malam tidak dapat diterima dan tidak bisa dibenarkan. Lelucon tentang diri saya adalah bagian dari pekerjaan, tapi lelucon tentang kesehatan medis Jada itu terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional." tulis keterangan dari bintang I Am Legend itu.

Beredar kabar di media sosial yang menyebut komedian Chris Rock meminta maaf kepada aktor Will Smith . Kabar ini menyebar setelah peristiwa menghebohkan saat ajang penghargaan piala Oscar 2022 . Kala itu, sang pemenang kategori aktor utama pria terbaik Will Smith menampar komedian Chris Rock karena lelucon tentang penampilan istrinya.Akun Facebook A Woman’s Soul turut membagikan kabar itu pada Rabu, 30 Maret 2022. Akun itu mengunggah kalimat panjang yang diklaim sebagai pernyataan yang berasal dari Chris Rock. Berikut narasi yang beredar:"Pernyataan Chris Rock mengenai Academy Awards semalam #Oscars“Sebagai seorang pelawak sulit memahami garis mana yang harus dilewati dan mana yang tidak. Tadi malam saya melewati batas yang seharusnya saya tidak bayar dan membayar harga besar dari reputasi saya sebagai pelawak terkenal. Komedi tidak pernah tentang bersenang-senang atau membuat orang-orang dengan cobaan besar yang terjadi dalam hidup mereka. Komedi adalah tentang menggunakan keadaan kehidupan nyata untuk menciptakan tawa dan membawa cahaya ke dunia yang gelap. Dengan ucapan itu, saya dengan tulus meminta maaf kepada teman-teman saya Jada Pinkett-Smith, Will Smith, dan seluruh keluarga Smith atas ketidak hormat dan ketidakpedulian yang saya tampilkan yang sayangnya disiarkan untuk dilihat dunia. Semoga seiring waktu, pengampunan bisa datang dari situasi ini dan kita semua bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih perhatian pada akhirnya. " - Chris Rock"Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa komedian Chris Rock maaf kepada aktor Will Smith adalah salah. Faktanya, justru Smith yang meminta maaf kepada Chris.Dilansir Medcom.id, Smith, 53, sehari setelah acara mengunggah permintaan maafnya kepada Chris Rock di media sosial. Aktor tersebut menyesali perilaku yang dia lakukan dan mengecam kekerasan.Dalam pidatonya saat memenangkan Oscar, Smith sempat meminta maaf, namun hanya kepada pihak Academy dan rekan-rekannya, tidak kepada Rock."Saya ingin meminta maaf secara publik kepada anda, Chris. Saya melewati garis dan saya salah. Saya malu dan aksi saya bukanlah contoh yang saya inginkan. Tidak ada tempat di dunia penuh cinta dan kasih sayang untuk kekerasan." lanjutnya.Pula, dilansir reuters, hingga saat ini, Chris, juga belum memberikan komentar apapun terkait kejadin tersebut. Adapun, narasi yang beredar di media sosial bukan pernyataan dari Chris."False. Chris Rock did not make the statement circulating on social media referring to commentary he made while presenting at the 94th Academy Awards."Klaim bahwa komedian Chris Rock maaf kepada aktor Will Smith adalah salah. Faktanya, justru Smith yang meminta maaf kepada Chris.Informasi ini jenis hoaks imposter content (konten tiruan). Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh. Tidak cuma perorangan, konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu pihak atau lembaga.https://www.medcom.id/hiburan/selebritas/VNngZwab-akhirnya-will-smith-minta-maaf-kepada-chris-rockhttps://www.reuters.com/article/factcheck-rock-statement/fact-check-widely-shared-statement-on-academy-awards-slap-was-not-released-by-chris-rock-idUSL2N2VX1HN*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016