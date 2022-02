[Cek Fakta] Kutu Ini Hidup di Bulu Mata? Cek Faktanya

“This is a Demodex. It’s a mite that lives in your eyelashes and comes out at night to have sex on your face.” Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Terjemahannya: “Ini adalah Demorex. Ini kutu yang hidup di bulu mata Anda dan muncul di malam hari untuk bersetubuh di wajah Anda.”

(WAN)

Beredar foto yang memperlihatkan Demodex, kutu yang hidup di bulu mata. Foto ini beredar di media sosial.Akun Twitter WTF Facts (@mrwtffacts) membagikan foto itu pada 27 Januari 2022. Pada unggahannya, akun itu menambahkan keterangan sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan Demodex, kutu yang hidup di bulu mata adalah salah. Faktanya, foto tersebut meperlihatkan ulat sutra (silkworm).Dikutip dari Turnbackhoax.id, foto tersebut ditangkap oleh Eye of Science menggunakan scanning electron micrograph (SEM) pada 19 Mei 2004. Foto tersebut berasal dari situs Alamy dan Science Photo Library dengan narasi sebagai berikut.“Silkworm. Coloured scanning electron micrograph (SEM) of the head of a silkworm moth caterpillar (Bombyx mori). The silkworm uses its chewing mouthparts (upper centre) to feed on mulberry leaves. On either side of the mouthparts is an antenna and several simple eyes (ocelli, black round structures, upper left and right). The caterpillar has three pairs of jointed legs behind the head (lower centre). Most caterpillars also have prolegs further along the body (not seen). The silkworm produces threads of silk with which it constructs a cocoon. People farm silkworms for their silk, which is woven into cloth.”Terjemahan:"Ulat sutera. Mikrograf elektron pemindaian berwarna (SEM) dari kepala ulat ngengat ulat sutra (Bombyx mori). Ulat sutera menggunakan mulut pengunyahnya (tengah atas) untuk memakan daun murbei. Di kedua sisi mulut adalah antena dan beberapa mata sederhana (oselus, struktur bulat hitam, kiri atas dan kanan). Ulat memiliki tiga pasang kaki bersendi di belakang kepala (tengah bawah). Sebagian besar ulat juga memiliki kaki lebih jauh di sepanjang tubuh (tidak terlihat). Ulat sutra menghasilkan benang sutra yang dengannya ia membangun kepompong. Orang-orang menanam ulat sutra untuk sutra mereka, yang ditenun menjadi kain.”Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan Demodex, kutu yang hidup di bulu mata adalah salah. Faktanya, foto tersebut meperlihatkan ulat sutra (silkworm).Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.alamy.com/silkworm-coloured-scanning-electron-micrograph-sem-of-the-head-of-a-silkworm-moth-caterpillar-bombyx-mori-the-silkworm-uses-its-chewing-mouthpar-image335469334.html?irclickid=Wtd2MNU85xyLTjL0M-0V7wD0UkGyqvXlDRonSE0&irgwc=1&utm_source=77643&utm_campaign=Shop%20Royalty%20Free%20at%20Alamy&utm_medium=impact*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016