[Cek Fakta] Beredar Foto Tank Ukraina saat Menginvasi Irak pada 2004? Cek Faktanya

"2004: Ukrainian tank in #Baghdad during #Iraq invasion…"

Akun Twitter Jimmy (@A_Rizvi110) mengunggah foto yang memperlihatkan tank dengan bendera Ukraina pada bagian belakang. Dinarasikan, Ukraina pernah ikut menginvasi Irak pada 2004.Foto itu diunggah pada1 Maret 2022. Akun itu menyebut, foto tersebut menujukkan tank Ukraina di Bahgdad, Irak. Pada unggahannya, akun itu menyertakan cuitan sebagai berikut:Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan tank milik Ukraina di Irak untuk ikut menginvasi Irak pada 2004 adalah salah. Faktanya, foto yang beredar hasil suntingan. Dikutip dari Turnbackhoax.id, foto itu diambil saat invasi Irak ke Kuwait tahun 1990. Dalam foto asli, tidak ada bendera Ukraina yang menempel pada tank.Foto serupa dimuat sejumlah situs media seperti Al Bawaba, situs berita daring Yordania, pada artikel berjudul “?? ???? ??? ??????” dimuat 2 Agustus 2011 dan “The price of the past: Iraq reiterates commitment to pay Kuwait compensations” terbit pada 12 September 2013."Faktanya, foto tersebut adalah hasil suntingan dari foto tank tentara Amerika Serikat yang diambil saat invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990." tulis turbackhoax.id dalam laporannya.Foto identik yang juga dimuat Getty Images yang menyebutkanhal serupa, foto diambil di Kuwait saat tentara AS dikerahkan pada 1990. Berikut kutipan keterangan pada foto yang diambil oleh Langevin Jacques:“American soldiers deployed in Kuwait during the Persian Gulf War rest in front of a mural of Saddam Hussein. In August of 1990, Iraqi president Saddam Hussein invaded Kuwait, causing a coalition of countries to deploy troops into the region to expel Iraq from Kuwait”.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan tank milik Ukraina di Irak untuk ikut menginvasi Irak pada 2004 adalah salah. Faktanya, foto yang beredar hasil suntingan.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.-https://www.albawaba.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-386602-https://www.albawaba.com/business/kuwait-iraq-gulf-war-compensations-519976-https://www.gettyimages.no/detail/news-photo/american-soldiers-deployed-in-kuwait-during-the-persian-news-photo/607444406?adppopup=true-https://turnbackhoax.id/2022/03/28/salah-foto-tank-milik-ukraina-selama-invasi-di-baghdad-irak-tahun-2004/