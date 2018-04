Pecinta Kuliner Mesti Berburu Makanan di XploRasa SMS

Bagi para pecinta kuliner, tak boleh melewatkan Festival Kuniler XploRasa di Summarecon Mal Serpong (SMS), Tangerang, Banten. Di sana tersedia tiga ratus tenant yang menawarkan street food, aneka dessert dan jajanan kekinian yang sedang digemari.Center Director SMS Willy Effendy menuturkan event yang dimulai pada 12 April hingga 13 Mei 2018, ini dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang saat ini sedang menjadi tren. Sehingga diharapkan event ini bisa dinikmati pengunjung SMS, baik masyarakat Tangerang hingga Jakarta."Didukung lagi dengan pilihan beragam menu hingga balutan dekorasi dan desain artistik yang pastinya tidak akan terlewat untuk diabadikan ataupun untuk diposting di media sosial. Event ini juga mengapresiasi kreativitas para pelaku bisnis kuliner ‘zaman now’ yang telah menciptakan tren baru untuk Indonesia dan ingin memperkenalkan inovasinya lebih luas kepada masyarakat. Semoga dengan adanya XploRasa, membuat masyarakat selalu termotivasi untuk mengelola perkembangan zaman dengan baik untuk kemajuan perekonomian bangsa salah satunya dalam bisnis kuliner,” jelas Willy dalam siaran persnya, Kamis, 12 April 2018.Xplore Rasa ini juga merupakan wujud dukungan SMS terhadap kratifitas bisnis UMKM dalam bidang kuliner, sekaligus mengajak masyarakat mengenal dan mendukung karya inovasi kuliner dari anak bangsa. Antara lain Seblak Wae Atuh, Buckmee, Hoghock, Nasi Jejeruk, Sang Pisang, Avocado Lovers, Kastera by Luna Maya, Martabucks by Luna Uya, Nasi Goreng Gila Gondrong Obama, Ropang Plus Plus, Roti Bakan Nougat atau dessert sebagai pelengkap seperti Teh Tarik Uncle G, Shlurpdrik, Legato Gelato, Kedai Kopi Kulo, Es Pisang Ungu, dan masih banyak lagi.Pengunjung dapat membeli dan menikmati beragam kuliner ‘Jaman Now’! hanya dengan menukarkan uang rupiah menjadi uang-uangan XploRasa yang hanya berlaku dan bisa didapatkan di kasir XploRasa. Bekerjasama dengan Bank Danamon sebagai official banking partner, memberikan promo menarik bagi pengunjung SMS berupa gratis voucher XploRasa Rp10 ribu dengan minimal transaksi makan atau minum senilai Rp100 ribu menggunakan Kartu Debit Danamon di tenant XploRasa 2018."Bank Danamon hadir dan mendukung dengan berbagai promosi produk dan layanannya, termasuk layanan online dan digital banking dari D-Mobile selama festival ini berlangsung. Kami harapkan dengan adanya festival kuliner ini, kolaborasi antara institusi perbankan dan para pelaku UKM kuliner Tanah Air akan semakin kuat," ujar Enterprise Banking, Financial Institutions and Transaction Banking Head Bank Danamon Yen Yen Setiawan.XploRasa juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari para musisi ternama Indonesia yang akan menunjukan bakat tarik suara nya di panggung utama XploRasa setiap hari Minggu mulai pukul 19.30 WIB. Ada Jaz yang akan tampil pada 15 April, Saykoji yang akan mengajak Anda nge-rap pada 22 April, Rendy Pandugo yang juga akan tampil pada 29 April dan Midnight Quickie pada 6 Mei.Selain itu, akan ada pula penampilan live music setiap harinya mulai pukul 19.30 WIB. XploRasa akan ditutup oleh kolaborasi SMS dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dalam pagelaran event Hansan Festival pada 13 Mei 2018, yaitu sebuah festival untuk mengenalkan budaya Korea.Yuk, ajak keluarga, sahabat atau orang terkasih ke XploRasa 2018. Event ini dibuka setiap harinya pada Senin - Kamis pukul 16.00 - 22.00 WIB, Jumat pukul 14.00 - 23.00 WIB, Sabtu pukul 11.00 - 23.00 WIB, serta Minggu dan hari libur pukul 11.00 - 22.00 WIB.(ROS)