Urban Claw, Wahana Pencapit Pertama di Mal Ada di Kuncit

Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia, sekaligus merayakan Asian Games 2018, Kuningan City (Kuncit) Mal, akan memberikan pengalaman berbelanja dengan suasana berbeda bagi Anda. Melalui tema Magnifique Indonesia, Kuncit akan mempersembahkan banyak event dan promo menarik.Salah satunya yakni Urban Claw yang akan dimulai pada hari ini, Jumat, 10 Agustus, yaitu wahana pencapit pertama yang ada di mall dan merupakan versi besar claw machine yang biasa dihadirkan di beberapa amusement park, namun di sini manusia sebagai pencapitnya. Anda hanya perlu menggerakkan pencapit, dan berkesempatan mendapatkan banyak hadiah menarik.Urban Claw bisa Anda jumpai di Ground Floor Kuncit Mal. Permainan setinggi enam meter ini memiliki daya tarik tersendiri, dan akan dihadirkan sepanjang tahun dengan hype dan tema yang berbeda tiap bulannya. Atraksi ini diharapkan memberikan semangat bagi perayaan Asian Games 2018.Bagi Anda yang ingin menjajal permainan ini, cukup berbelanja minimal Rp500 ribu dan berhak mendapatkan hadiah menarik berupa voucher Kuningan City Mall, voucher menginap di Sofitel Bali, kamera, iPhone, speaker Nakamichi, Samsonite, dan hadiah menarik lainnya. Untuk menjaga tingkat keamanan peserta, diberikan batasan berat badan dan diberikan asuransi terproteksi.Demi meningkatkan pelayanan pada pelanggan setia, Kuncit juga akan meluncurkan Share Car atau layanan sewa mobil yang bisa memudahkan Anda dalam beaktivitas tanpa harus repot mencari penyewaan mobil. Anda cukup meng-klik dan download aplikasi melalui Appstore dan Playstore.Anda tak perlu takut kehabisan baterai gadget saat sedang asyik berbelanja di mal yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut. Sebab, di sana disediakan Recharge Bar Powerbank yang merupakan vending machine otomatis yang berada di beberapa lantai Kuningan City."Kapan pun customer ingin membutuhkan Power Bank untuk charger, layanan ini tersedia di Kuningan City Mal yang menjadi fasilitas penunjang untuk pelanggan setia. Kami senantiasa memberikan new experience, program menarik dan diskon bagi pengunjung dan pelanggan setia Kuningan City Mall," kata Marketing Communications Manager Kuningan City Mal Fari Setiadji, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Jumat, 10 Agustus 2018.Kuncit juga mendukung program Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2018 dengan berbagai diskon belanja dan undian berhadiah. Event yang akan dimulai sejak 12 Agustus-4 September ini adalah kegiatan tahunan Pemprov DKI Jakarta dalam HUT ke 491 Jakarta. Pada program ini, Kuncit akan memberikan K-gift Voucher Rp50 ribu untuk new customer yang mengikuti program Shopper Card Festival Jakarta Great sale. Kuningan City Mall juga menghadirkan diskon up to 70 persendi berbagai tenant Kuningan City Mall.Ada juga City Scape 2 On 2 Basket Ball yang akan dilaksanakan pada 11 Agustus. Kuncit akan menghadirkan event bola basket di dalam shoping mall dengan mengusung tema 2 on 2 Exhibition with Indo Street Ball dan pertandingan 3 Points Contest. Event ini juga menghadirkan pula stand dan booth makanan bagi pecinta street food. Tak hanya itu saja, acara itu juga akan diramaikan oleh penampilan Tuan TI3A BELAS dan Bless The Mic Yo.Kuncit juga akan menghadirkan social media experience bagi Anda, yakni melalui photo digital installation, yang merupakan photo corner dengan tema Independence Day Geometric Spirit with a Twist of Asian Games 2018. Kuningan City Mal, bekerja sama dengan V2 MICE, instalasi digital urban ini akan membuat momen dan ambience pengunjung Kuningan City Mall menjadi berkesan dan Instagramable.Pada 15-19 Agustus mendatang, Super Model Project akan memanjakan Anda para pecinta fesyen. Super Model Project menghadirkan kompetisi model dengan ambience yang chic dan urban. Diusung oleh model papan atas Indonesia seperti Laura Muljadi, Paula Verhoeven, Dominique dan Kelly Tandiono kompetisi model ini akan menghadirkan rancangan dari designer ternama dan para pemenang terbaik yang akan bersaing di industri fashion Indonesia.Ada juga K-Passport Pay Day diadakan pada 25-30 tiap tanggal 25 hingga 30 tiap bulannya. Dapatkan promo cash back 50 persen untuk minimal transaksi sebesar Rp200 ribu dan mendapat KGfit Voucher sebanyak Rp200 ribu unruk single struk dan dapatkan K Gift Vouceher senilai Rp1 juta.Bagi Anda yang gemar olahraga lari, Kuncit akan mengadakan Color Run Pack Collection pada 6-9 September 2018. Event ini merupakan kolaborasi Kuncit dengan event lari terbesar di Jakarta. Nah, bagi yang gemar akan brand luar negeri dan lokal, bisa datang ke Far Festival pada 7-9 September. Anda bisa berburu brand luar dan lokal yang menyediakan beragam koleksi sneaker dan t-shirt.(ROS)