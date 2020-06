Istana Segovia Seindah Istana Cinderella

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(Arsitektural gaya Herrerian yang khas kastilia di Alcazar of Segovia ini. Foto: Dok. Ourworldforyou.com)

Eksterior

Interior

(Ruang penyimpanan senjata di Alcazar of Segovia. Foto: Dok. Gryffindor/Wikimedia.org)

Pernahkah Anda berpikir untuk melihat langsung istana Cinderella yang indah? Bila ya, Anda bisa pergi ke Spanyol, dan menemukan istana Segovia atau yang punya istilah lengapnya adalah Alcazar of Segovia yang beralamat di Plaza Reina Victoria Eugenia, Segovia, Spanyol.Istana ini berasal dari abad pertengahan yang terletak di kota Segovia. Segovia dibangun di tebing berbatu di atas pertemuan dua sungai di dekat pegunungan Guadarrama.Raja Alfonso VIII (tahun 1155 sampai 1214) dan istrinya Eleanor of England, membuat benteng menjadi tempat tinggal utama mereka. Mereka melanjutkan stage awal dari bentang ini yang hingga sekarang masih kokoh beridiri dan bisa dinikmati.Bagian eksterior dari kastil ini memiliki arsitektural halaman ala Herrerian yaitu berbentuk kaku - atau gaya arsitektur Herrerian dikembangkan di Spanyol khas kastil. Bagian parit dan jembatan yang masih sama.Terdiri dari empat tower, adaptasi bangunan di atas bukit ini tak biasa karena menjulang tinggi. Hall atau ruangannya diselimuti dengan jendela ganda di lorong yang melengkung di atasnya. Ruangan ini dibangun oleh the king John II of Castile yang dulu digunakan sebagai runganan penyimpanan senjata.Bagian interiornya hall dan ruangan didekorasi dengan gaya mewah dan indah oleh pelukis dan artis kenamaan Mudejar. Saat ini di dalamnya merupkan museum gudang persenjataan dan tersimpan arsip militer Segovia, yang merupakan arsip tertua sejarah Spanyol dalam angkatan bersenjata.Interior ruangannya termasuk kapel (tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Kristen) dan beberapa ruangan yang diperuntukkan bagi bangsawan saat itu. Beberapa ruangan itu antara lain bernama del Trono, de la Galera, de las Pinas, de los Reyes dan lainnya yang bisa Anda lihat.Istana ini awalnya dibangun sebagai benteng tetapi telah beralih fungsi sebagai istana kerajaan, penjara negara, akademi artileri kerajaan dan akademi militer. Sekarang istana Segovia digunakan sebagai museum dan bangunan arsip militer.Menurut The Illustrated Magazine of Art (1853) interior bangunan ini sama indahnya dengan tampak luarnya. Bangunan ini didekorasi dengan halus dan memiliki ornamen liontin, dengan gaya Alhambra.Instana ini juga seperti bangunan Alcazar di Seville yang dibuat oleh para pekerja Arab selama kekuasaan Kristen abad ke-14. Mahkota-mahkota raja-raja Castille dapat terlihat, ia dikelilingi oleh moto Latin (sic) dan kutipan dari Alquran.Istana ini begitu tinggi dan atapnya biru runcing layaknya istana Cinderella. Bila Anda mampu menaiki ribuan tangga yang ada, Anda akan melihat keindahan hamparan alam yang luar biasa. Akhirnya, imajinasi masa kecil bisa terjawab. Anda bisa melihat istana cinderella secara langsung.(TIN)