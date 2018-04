Suasana Night Market ala Bangkok Hadir di XploRasa 2018

(Foto:Pelangi Karismakristi)

Head of Public Relation Area Summarecon Mall Serpong, I Made Regi Julian (Foto:Pelangi Karismakristi)

Gemerlap lampu warna-warni, deretan penjual aneka jajanan, antrean pengunjung, dan alunan musik membawa suasana bak night market di Kota Bangkok, Thailand. Tak perlu jauh-jauh ke Negeri Gajah Putih, Anda bisa merasakan sensasi ini di XploRasa 2018 Summarecon Mal Serpong (SMS), Tangerang, Banten.Head of Public Relation Area Summarecon Mall Serpong, I Made Regi Julian, menjelaskan, ini kali pertama SMS mengangkat festival kuliner yang mengadopsi night market layaknya di luar negeri. Regi bahkan sampai melakukan survei ke Bangkok untuk mencari inspirasi tersebut."Kami sebelumnya ke Bangkok. Di sana banyak sekali area (night market) yang dijadikan destinasi wisata. Mereka menggunakan tenda, lighting, jenis makanan yang kekinian. Kami pikir cocok untuk dibikin di sini (SMS). Jadi, ini yang pertama kali bagi kami mengadakan night market dengan jajanan zaman now," tutur Regi kepada Medcom.id, di sela-sela Xplorasa, Jumat, 13 April 2018.SMS sengaja menyuguhkan makanan kekinian yang sedang digemari anak muda karena tren masa kini cenderung menyukai hal unik dan berbeda. Hal ini berbeda dengan event serupa yang sebelumnya diadakan SMS, yakni Festival Kuliner Serpong (FKS) yang menampilkan menu kuliner Nusantara.Pengunjung pun menyambut baik event ini. "Kami lihat dari hari pertama (12 April 2018) sampai sekarang, antusiasme masyarakat bagus, karena kebiasaan orang Indonesia kalau kuliner mereka akan mencoba. Kalau mereka nyaman, pasti akan datang lagi dan lagi," kata pria berkemeja hitam ini.XploRasa 2018 mempersembahkan 300 tenant dengan jajanan kekinian. Ada Sang Pisang, Avocado Lovers, Kastera by Luna Maya, Martabucks by Luna Uya, Nasi Goreng Gila Gondrong Obama, Kedai Kopi Kulo, dan masih banyak lagi.Selain tersedia aneka makanan lezat, SMS menyediakan suasana yang cantik untuk diabadikan dan dibagikan di media sosial."Selain makanan unik, pengunjung bisa menikmati suasana night market yang merupakan sesuatu yang baru di Serpong. Bagi yang eksis di socmed, harus datang karena kalau malam tempat ini Instagramable dan catchy banget. Di sini kami padukan culinary carnival zaman now," ucap Regi.Regi berharap XploRasa akan tetap terselenggara pada tahun-tahun berikutnya. Terlebih lagi, SMS menggandeng UKM kuliner lokal yang merupakan bukti dukungan SMS terhadap anak muda yang berani berinovasi."Kita lihat pangsa pasar seperti apa. Kalau cukup baik, tidak menutup kemungkinan untuk kami adakan kembali. Dan apalagi kita angkat UKM kuliner lokal. Semoga mereka lebih bisa maju, kreatif, dan bisa bersaing di kancah internasional. Semoga juga event ini bisa makin diterima masyarakat dan makin banyak yang berkunjung ke sini," kata Regi.XploRasa 2018 hadir selama sebulan penuh, mulai 12 April hingga 13 Mei. Buka setiap hari, Senin-Kamis (pukul 16.00-22.00 WIB), Jumat pukul 14.00-23.00 WIB, Sabtu pukul 11.00-23.00 WIB, serta Minggu dan hari libur pukul 11.00-22.00 WIB.XploRasa juga akan dimeriahkan oleh penampilan para musisi ternama Indonesia yang akan menunjukan bakat tarik suara nya di panggung utama XploRasa setiap hari Minggu mulai pukul 19.30 WIB. Ada Jaz yang akan tampil pada 15 April, Saykoji yang akan mengajak Anda nge-rap pada 22 April, Rendy Pandugo yang juga akan tampil pada 29 April dan Midnight Quickie pada 6 Mei.(ROS)