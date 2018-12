Bawang Putih Efektif Melawan Flu?

(Melansir Times of India, bawang putih efektif melawan influenza lantaran mengandung mineral tinggi semacam potassium, magnesium, zinc dan kalsium. Foto: Nick Fewings/Unsplash.com)

Cuaca di ibu kota sedang galau-galaunya. Kadang hujan, sejurus kemudian terik secara mendadak.Perubahan cuaca mendadak menyebabkan tubuh harus berjuang keras menyesuaikan temperatur dengan lingkungan sekitar. Kondisi ini membuat tubuh rentan mengalami gangguan kesehatan.Lebih-lebih, perubahan cuaca ekstrem membuat virus dan bakteri berkembang biak lebih cepat ketimbang kondisi biasanya. Kalau sudah begini, tubuh rentan menjadi bulan-bulanan berbagai penyakit, ambil misal, influenza.Meski begitu penyakit ini ternyata bisa dicegah dan disembuhkan dengan bahan makanan yang sering mangkal di dapur kita, loh. Ya, tak lain tak bukan adalah bawang putih.Melansir Times of India, bawang putih efektif melawan influenza lantaran mengandung mineral tinggi semacam potassium, magnesium, zinc dan kalsium. Bawang putih juga sudah digunakan untuk melawan berbagai penyakit oleh masyarakat Romawi kuno.(Baca juga: Sembuhkan Flu dan Pilek dengan Bahan Alami Manfaat bawang putih juga pernah dituangkan dalam The Journal of Nutrition berjudul Aged Garlic Extract Modifies Human Immunity (2016). Sebanyak 120 orang subyek penelitian tersebut diminta mengonsumsi suplemen berbahan dasar bawang putih selama 45 hari.Hasilnya cukup memukau. Para subyek yang mengonsumsi suplemen mengandung bawang putih itu memiliki aktivasi gen pembunuh virus influenza yang lebih tinggi ketimbang orang yang tidak mengonsumsinya.Penelitian itu juga menunjukkan terdapat peningkatan sel darah putih secara signifikan di dalam tubuh subyek penelitian yang mengonsumsi suplemen tersebut.Seperti diketahui, sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sekaligus meningkatkan sistem kekebalan tubuh.Jika tertarik mencoba, Anda bisa mulai mengonsumsi bawang putih dengan takaran satu siung setiap tiga kali sehari. Sementara untuk suplemen yang berbahan dasar bawang putih, Anda cukup konsumsi dengan takaran 600-1200 miligram.(TIN)