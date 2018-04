Hidup Lebih Sehat Bersama Gofit Project 2018

Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk itu kita perlu berolahraga. Sayangnya, minat dan kesadaran olahraga masyarakat Indonesia masih rendah.Data yang dilansir Badan Pusat Statistik pada 2015 menunjukkan, jumlah masyarakat Indonesia yang rutin berolahraga hanya 27,61 persen, atau bisa dibilang masyarakat Indonesia yang rutin berolahraga (minimal satu kali seminggu) belum mencapai sepertiga jumlah penduduk Indonesia.Hal itu berarti, dari 100 penduduk Indonesia hanya 28 orang yang rutin beraktivitas fisik. Namun di sisi lain, ada tren positif yang sedang berkembang. Survei dari lembaga lain yang dipublikasikan pada 2015 menyebutkan, 73 persen masyarakat di kawasan Asia, termasuk Indonesia, menempatkan kesehatan sebagai isu nomor satu dalam prioritas hidup mereka.Angka ini meningkat 19 persen ketimbang tahun sebelumnya. Temuan ini bisa menjadi jalan untuk memotivasi masyarakat Indonesia menerapkan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan mengikuti Gofit Project X Grandkemang Fest 2018 pada Jumat-Minggu, 27-29 April, di Gran dkemang, Jakarta.Olahraga yang bisa Anda ikuti yaitu yoga, zumba, POUND, TRX, cardio dance, BBG Circuit Training, cycling, dan virtual challenge. Event yang didukung oleh Bank DBS ini juga akan menghadirkan sharing session, pameran (exhibition), bazaar, fun run, dan hiburan."Kami melihat GOFIT Project 2018 memiliki semangat yang sama dengan salah satu pilar Live More Society yaitu #LiveWell di mana kita dapat menjalani hidup yang seimbang dan ketenangan melalui inspirasi jasmani dan rohani yang sehat. Kami juga baru saja meluncurkan DBS Live More Society, sebuah platform komunitas berbasis digital mengajak kaum milenial untuk menikmati hidupnya secara lebih bermakna," kata Executive Director Head of Group Strategic Marketing Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, dalam keterangan tertulis.Mona berharap acara ini dapat memberikan pengalaman kepada komunitas pecinta olahraga akan aktivitas yang mengusung semangat Live more, Bank less. "Kami dapat selalu memberikan pengalaman perbankan yang cepat dan mudah sehingga mereka dapat menikmati hidupnya secara lebih bermakna," kata dia.Agenda hari pertama, Anda bisa mengikuti POUND Party yang dipimpin oleh Tari Wirtjes (Icon POUND atau pelatih master pertama di Indonesia) yang akan berkolaborasi dengan The Angels Percussion sebagai pengiring musik latar. Hari berikutnya cardio dance akan dipandu oleh Annisa Munaf yang akan berkolaborasi dengan live DJ. Pada hari Minggu-nya, Junko Agus dan Fabio Team akan memandu zumba dengan konsep glow in the dark. Tak hanya itu, ada penampilan Anjasmara Prasetya yang akan menjadi instruktur di kelas Hatha Yoga.Sedangkan pada sharing session, akan dihadirkan Chaidir Akbar dan Narita Diyan yang akan membahas Trek Emonda Disc. Ada juga Mathias Ibo yang membahas Sports Injury Prevention, hadir pula Fedi Fianto yang akan berbagi pengalamannya sebagai pelari pertama Indonesia yang mengikuti FWD North Pole Marathon.Nah bagi yang suka dengan tantangan, Zwift Cycling Virtual Challenge bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Dalam tantangan ini, semua partisipan bisa mencoba menjadi pesepeda tercepat di lintasan lomba yang ditentukan.Gofit Project 2018 terbuka bagi umum. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi, bisa mendaftarkan diri melalui https://gofit.id/event/gofitproject. Dengan melakukan pendaftaran early bird, partisipan berhak mendapatkan diskon hingga 50 persen untuk tiket kelas latihan, atau aktivitas lainnya.(ROS)