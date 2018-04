Mengapa Bayi Sering Tidur Tengkurap?

("Posisi seperti katak itu mungkin karena cara mereka diposisikan di dalam rahim," kata Richard Polin, MD, direktur divisi neonatologi di Universitas Columbia kepada Parents.com. Foto: Courtesy of Tetiana Soares/Fotolia/Unsplash.com)

Melihat bayi yang sedang tertidur terkadang sangat menggemaskan. Namun terkadang untuk membuat bayi tertidur nyenyak dibutuhkan waktu hingga berjam-jam.Salah satu kebiasaan yang sering terjadi yaitu bayi tidur dengan cara tengkurap. Tetapi, mengapa bayi suka sekali tertidur dengan cara tengkurap? Ternyata ada beberapa alasan ilmiah mengapa bayi sering melakukan tidur dengan cara tengkurap."Posisi seperti katak itu mungkin karena cara mereka diposisikan di dalam rahim," kata Richard Polin, MD, direktur divisi neonatologi di Universitas Columbia kepada Parents.com.Pose tidur seperti itu sangat mirip dengan posisi yang mereka anggap baik saat mereka belajar merangkak dan setelah mereka mulai merangkak.Namun menurut Baby Sleep Science, bayi yang tidur dengan posisi tengkurap kurang baik bagi kualitas tidur mereka dan bahkan mungkin saja mereka akan mengalami regresi tidur.(Baca juga: Ketahui Pola Tidur Bayi dari Umur 0-24 Bulan Mungkin saja bayi tidur tengkurap karena mereka sedang mencoba untuk duduk, namun tidak berhasil sehingga mereka tidur sambil tengkurap. Dan peran orang tua dalam hal ini sebaiknya memerbaiki posisi tidur mereka agar mereka merasa nyaman.Menurut European Journal of Applied Psychology, bayi yang dibiasakan tidur telentang sejak awal kehidupan mereka dan tidur dengan perut kenyang akan menghasilkan keterampilan motorik yang dibutuhkan untuk berguling dan merangkak lebih awal dibandingkan bayi yang tidak terbiasa tidur telentang. Sehingga bayi yang terbiasa tidur telentang juga akan lebih cepat merangkak.Menurut Dr Harvey Karp dari The Happiest Baby on The Block, para bayi menyukai posisi tidur seperti ketika mereka di dalam rahim. Itulah gunanya gendongan bayi digunakan karena terkadang bayi menginginkan posisi tidur seperti itu sehingga membuat mereka menjadi lebih cepat tidur dibandingkan hanya dibiarkan tidur di kasur.(TIN)