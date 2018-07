Apakah Semprotan Serangga Aman bagi Kesehatan?

(Dilansir dari Huffingtonpost, sebagian besar semprotan serangga mengandung bahan aktif yang disebut N, N-Diethyltoluamide, atau DEET, yang efektif melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Foto: Courtesy of Tinkerjulie/Getty Images)

Semprotan serangga terkadang menjadi pilihan utama untuk mengusir nyamuk ataupun serangga-serangga yang berkeliaran di dalam rumah.Dilansir dari Huffingtonpost, sebagian besar semprotan serangga mengandung bahan aktif yang disebut N, N-Diethyltoluamide, atau DEET, yang efektif melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Menurut Consumer Reports, DEET adalah penolak serangga yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat.Sebuah survei Consumer Reports di tahun 2015 mengungkapkan bahwa hanya sepertiga dari 2.011 responden percaya bahwa produk pengusir serangga di pasar aman untuk orang dewasa. Apakah itu berarti bahwa DEET aman bagi kesehatan?Ditulis oleh Kristen Adaway dalam artikel yang berjudul "Is Bug Spray Really Bad For Your Health?" disebutkan sebenarnya fungsi DEET bukanlah untuk membunuh nyamuk tetapi mengganggu reseptor nyamuk yang mereka gunakan untuk mendeteksi bahan kimia dalam manusia yang menarik mereka, sehingga mencegah mereka menggigit manusia.(Baca juga: Cara Mengusir Nyamuk Saat Memasuki Musim Panas Menurut Dr. Joyce Davis, dokter kulit bersertifikat di New York, mengatakan bahwa itu dapat menjadi tidak aman jika Anda tidak menerapkannya dengan benar atau jika Anda memakainya dalam konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang diperlukan."Untuk mencegah overexposure, anak-anak hanya boleh menggunakan penolak serangga dengan konsentrasi DEET 15 persen, dan orang dewasa harus menggunakan penolak serangga yang tidak melebihi 30 persen," kata Davis.Cara terbaik untuk menggunakan penolak serangga yang memiliki kandungan DEET cukup mudah. Anda hanya perlu menggunakan penolak serangga tersebut sesuai dengan aturan yang ditentukan, yang biasanya terdapat pada kemasan."Saya menyarankan agar para orang dewasa mengaplikasikannya di wajah terlebih dahulu pada anak-anak karena jika diaplikasikan di tangan, biasanya anak-anak akan cenderung memasukkan tangan mereka ke dalam mulut."(TIN)