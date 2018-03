Bahaya yang Mengintai jika Tubuh Kekurangan Vitamin D

Vitamin D dibutuhkan tubuh untuk menunjang kesehatan tulang dan otot. Jika kekurangan vitamin D, seseorang berpotensi mengidap kelainan tulang dan persendian.Selain itu, ada penyakit lain yang berpotensi menyerang tubuh jika kekurangan vitamin D yaitu penyakit jantung. Vitamin D yang mengatur kadar kalsium tak hanya memengaruhi tulang, melainkan juga otot jantung. Majalah Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism edisi Oktiber 2008 melaporkan sebuah penelitian yang dilakukan Medical University of Graz, Austria, menemukan bahwa kekurangan vitamin D meningkatkan risiko penyakit jantung, gagal jantung, dan kematian mendadak.Kekurangan vitamin D juga meningkatkan risiko penyakit kanker. Hal ini diperkuat studi yang dilaporkan dalam Journal of Cancer edisi Januari-Februari 2010. Studi yang dilakukan oleh Roswell Park Cancer di Buffalo, New York, menyatakan bahwa salah satu cara menghentikan perkembangan sel kanker adalah dengan mendorong kematian sel kanker, yakni dengan memperbanyak konsumsi vitamin D.Kanker prostat juga mengincar mereka yang kekurangan vitamin D. Dalam sebuah studi yang dirilis pada Mei 2014, dalam Journal Clinical Cancer Research disebutkan bahwa terdapat hubungan antara kekurangan vitamin D dengan kanker prostat terhadap pria Eropa-Amerika, dan Afrika-Amerika.Penyakit lain yang mungkin timbul jika kekurangan vitamin D ialah disfungsi ereksi (DE). Penyakit yang ditakuti kaum pria ini akan terjadi akibat terhambatnya kemampuan arteri untuk membesar. Kondisi ini disebut dengan disfungsi endotel dan penanda penyakit jantung, yang dalam penelitian lain dikaitkan dengan defisiensi vitamin D.DE merupakan masalah seksual yang paling umum di kalangan pria. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease menyebutkan ada sekitar 30 juta pria di Amerika mengidap penyakit ini.Sebuah studi yang dilakukan Journal of Sexual Medicin terhadap 143 subyek pada Agustus 2014, menemukan bahwa pria dengan disfungsi ereksi (DE) berat memiliki tingkat vitamin D yang jauh lebih rendah dibandingkan pria dengan DE ringan.Penelitian lain yang diterbitkan American College of Cardiology pada Juli 2011 silam menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D terkait dengan kakunya arteri. Sementara, salah satu syarat mencapai ereksi adalah fungsi arteri yang tepat, sehingga bisa menyuplai darah ke alat kelamin.DE juga bisa disebabkan kondisi kesehatan lainnya, seperti diabetes, kanker prostat, dan tekanan darah tinggi. Perawatan bagi penderita biasanya dengan menjalani terapi penggantian hormon, konseling, mengubah gaya hidup dengan berhenti merokok, membatasi alkohol, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang.Agar terhidar dari penyakit berbahaya seperti yang telah disebutkan, pastikan setiap hari Anda mengonsumsi makanan kaya vitamin D dan kalsium. Sumber vitamin D bisa Anda peroleh dari susu serta produk turunannya, ikan salmon, telur, hati sapi, sereal, jus jeruk dan lainnya. Perbanyak juga paparan sinar matahari pada pagi hari sebelum pukul 10.00 pagi untuk membantu memperkuat tulang.Cara lain yang lebih praktis yaitu sertakan suplemen vitamin D dan kalsium untuk tubuh, yakni Xonce Drink. Minuman dengan rasa jeruk ini akan membantu Anda memperoleh 80 persen kebutuhan kalsium harian.Xonce Drink mengandung kalsium 305 g, vitamin D 400 IU, dan vitamin C 90 mg. Vitamin C dan D yang terdapat di dalamnya akan membantu menyerap kalsium lebih baik.Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, konsumsilah dua kali sehari. Tak perlu ragu meminumnya karena Xonce Drink bebas bahan pengawet dan mengandung pemanis alami dari sari tebu.(ROS)