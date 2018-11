Penyebab Menstruasi Datang Lebih dari Sekali

(Infeksi vagina dan serviks sangat mengganggu karena sejumlah alasan, dan hal itu juga dapat menyebabkan pendarahan di luar menstruasi Anda. Foto: Andrew Le/Unsplash.com)

Beberapa wanita mungkin pernah mengalami menstruasi yang tidak normal seperti mengalaminya dua kali dalam sebulan. Padahal sebenarnya, siklus menstruasi yang normal adalah satu bulan sekali."Siklus rata-rata harus terjadi setiap 21 hingga 35 hari dan berlangsung selama sekitar dua hingga tujuh hari," jelas Lakeisha Richardson, M.D., seorang dokter kandungan di Greenville, Mississippi. Ada banyak alasan yang menjadi faktor mengapa Anda mengalami siklus menstruasi lebih dari sekali dalam sebulan.Berikut ini adalah beberapa kemungkinan mengapa Anda mengalami menstruasi lebih dari sekali dalam satu bulan.Kehamilan biasanya ditandai dengan tidak adanya menstruasi selama periode menstruasi mereka. Namun, beberapa wanita justru mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur ketika mereka hamil, ujar Alyssa Dweck, M.D., seorang obgyn dan penulis "The Complete A to Z for Your V".Bercak selama kehamilan sangat umum, terutama pada trimester pertama dan dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk setelah olahraga berat atau seks, atau karena polip (lesi jinak yang bisa tumbuh di dalam rahim atau leher rahim dan mengeluarkan darah secara spontan), tambah Richardson.Masalah pada uterus seperti polip atau fibroid (lesi jinak atau tumor yang dapat tumbuh di uterus) sangat umum dan mungkin terkait dengan masalah hormonal."Polip uterus dapat menyebabkan perdarahan di antara periode," kata Dweck. "Terutama jika mereka tersentuh, seperti saat berhubungan seks, fibroid dapat menyebabkan rasa sakit, nyeri punggung, perut kembung, anemia, nyeri saat hubungan seksual, dan pendarahan spontan karena mereka tidak terkait dengan siklus menstruasi," jelas Richardson.(Baca juga: Bakteri Lebih Rentan Berkembang Saat Haid Infeksi vagina dan serviks sangat mengganggu karena sejumlah alasan, dan hal itu juga dapat menyebabkan pendarahan di luar menstruasi Anda."Peradangan atau infeksi serviks dengan bakteri seperti vaginosis bakteri atau trikomoniasis dapat menyebabkan perdarahan yang tidak teratur," kata Richardson."Infeksi harus segera diobati, karena penelitian telah menunjukkan bahwa penyakit menular seksual seperti trikomoniasis meningkatkan risiko tertular HIV dan penyakit menular seksual lainnya," katanya.Kelenjar tiroid yang kurang aktif atau terlalu aktif dapat menyebabkan menstruasi Anda datang dua kali dalam satu bulan."Kelenjar tiroid diatur oleh hormon yang diproduksi dan diatur di area otak yang sama yaitu hipofisis dan hipotalamus yang berfungsi sebagai hormon yang mengontrol menstruasi dan ovulasi," jelas Dweck. "Ketika salah satu mati, yang lain mungkin terpengaruh."Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) adalah ketidakseimbangan hormon yang memengaruhi antara 8 dan 20 persen wanita, menurut National Institutes of Health."Ini adalah hasil dari ovulasi yang kurang sering atau kurangnya ovulasi yang menyebabkan ketidakseimbangan estrogen, progesteron, dan testosteron," ujar Dweck. "Salah satu dari banyak gejalanya termasuk siklus menstruasi yang tidak teratur."Ketika ditemukan baik di rahim dan leher rahim, sel-sel prakanker dan kanker dapat menyebabkan perdarahan yang tidak teratur."Bisa dikatakan, tumor yang tumbuh di serviks atau rahim bisa mengeluarkan darah secara tidak teratur," kata Dweck. Satu penelitian bahkan menemukan bahwa menstruasi yang tidak teratur lebih mungkin menyebabkan kanker ovarium, jadi deteksi dini adalah kuncinya.(TIN)