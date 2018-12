Apa yang Terjadi pada Tubuh jika Permen Karet Tertelan?

Klik di sini: Carissa Putri Beberkan Rahasia agar Anak Minat Baca

Mengunyah permen karet sudah menjadi kebiasaan seseorang. Tapi terkadang ada yang tak sengaja menelan permen karet saat sedang dikunyah.Timbul rasa khawatir pada diri kita jika permen karet tertelan. Apalagi ada berbagai macam mitos atau info dari sekitar, jika menelan permen karet bisa membahayakan perut.Menurut Caleb Backe, ahli kesehatan dan kebugaran dari Maple Holistics mengatakan, mitos-mitos yang beredar mengenai tertelan permen karet tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal tersebut dianggap hanyalah omong kosong belaka.Selain itu, permen karet biasanya tidak akan berada di dalam tubuh lebih dari seminggu. The Ohio State University menjelaskan, bahwa lambung secara berkala mengosongkan isinya ke dalam usus kecil."Jika tertelan permen karet, biasanya akan pindah ke usus besar, dan akhirnya berakhir melalui kotoran," demikian menurut The Ohio State University.Meski demikian, tertelan permen karet juga bisa membahayakan perut Anda, apabila itu terjadi secara berulang-ulang. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Nutrisi Dewasa dari University of Chicago, Edwin McDonald."Berulang kali menelan permen karet dapat menyebabkan bezoar, yaitu kondisi di mana sejumlah kecil bahan yang tidak dapat dicerna yang berpotensi menyebabkan sumbatan pada usus," ujar Edwin.Lalu apakah aman untuk menelan permen karet? Menurut McDonald, jika hal itu terjadi sesekali tidak apa-apa."Mungkin menelan permen karet sesekali tidak akan berdampak apa-apa, namun sebaiknya usahakan untuk menghindari kebiasaan ini," sambung Edwin."Untuk menghindari situasi yang berpotensi membahayakan diri Anda, sebaiknya Anda tidak menelan permen karet Anda dan membuangnya jika sudah mengunyahnya cukup lama," tegasnya.(FIR)