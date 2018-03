Amankah Mengonsumsi Biotin?

(Biotin adalah salah satu jenis suplemen kecantikan yang dianggap dapat membantu memperkuat kuku, menghaluskan rambut, dan menghasilkan kulit yang sempurna. Foto: Courtesy of Getty images)

Biotin adalah salah satu jenis suplemen kecantikan yang dianggap dapat membantu memperkuat kuku, menghaluskan rambut, dan menghasilkan kulit yang sempurna.Selain itu, suplemen biotin juga menjadi salah satu tren kecantikan terbaru yang dipopulerkan oleh salah satu selebriti terkenal yaitu Kylie Jenner yang cukup sering memostingnya di akun Instagram pribadi miliknya."Biotin, atau vitamin B7 atau H adalah vitamin B-kompleks yang ditemukan dalam banyak makanan, termasuk telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian," kata Shaemah Khan, DO, dokter spesialis dari American Osteopathic Board of Family Physicians."Biotin membantu mengubah karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan yang Anda makan menjadi energi yang Anda butuhkan." Karena larut dalam air, biotin tidak disimpan di dalam tubuh Anda.Biotin akan keluar dari tubuh Anda ketika Anda buang air kecil. Tetapi jika Anda mengikuti diet yang sehat dan seimbang, kemungkinan Anda sudah mendapatkan semua biotin yang mungkin Anda butuhkan.Lalu apakah biotin benar-benar dibutuhkan tubuh? "Kekurangan biotin sangat jarang terjadi karena tubuh kita hanya membutuhkan jumlah yang sangat kecil, yang mudah dicapai jika Anda makan makanan dalam jumlah yang relatif normal," ujar Kimbre Zahn, M.D., seorang dokter keluarga di Indiana University Health. "Selain itu, bakteri usus kita akan membuat biotin yang diserap secara sistemik, atau di seluruh tubuh."(Baca juga: Manfaat Pepaya untuk Kecantikan "Efek samping akibat overdosis biotin jarang terjadi," kata Khan. "Karena biotin sangat mudah diekskresikan dalam urine dan kotoran, tubuh dapat dengan mudah menyingkirkan kelebihan apapun."Namun, dalam mengonsumsi suplemen rambut, kulit, dan kuku meskipun dalam jumlah kecil, terkadang bisa berpengaruh pada hasil tes kesehatan Anda."Food & Drug Administration AS (FDA) lebih lanjut memperingatkan bahwa efek biotin pada pemantauan troponin jantung telah mengakibatkan setidaknya satu kematian karena kesalahan hasil pemeriksaan," kata Michelle Galant, M.D., dokter kulit di Stanford Health Care.Namun Anda tidak perlu khawatir yang terpenting adalah tetap mengonsultasikannya kepada dokter Anda suplemen dan vitamin apa yang bisa dikonsumsi untuk mencegah terjadinya kesalahan hasil kesehatan Anda.(TIN)