Makanan-makanan yang Baik untuk Usus Besar Anda

(Biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum, dan quinoa, adalah makanan yang tepat untuk mulai menjaga kesehatan usus Anda, kata Michael A. Valente, DO, seorang ahli bedah kolorektal di Cleveland Clinic. Foto: Dani Rendina/Unsplash.com)

Kolon atau usus besar memiliki fungsi yang vital dalam sistem pencernaan, diantaranya adalah menyerap semua air yang terdapat dalam makanan yang lewat dalam sistem pencernaan. Untuk itu, penting sekali menjaga kesehatan usus besar Anda.Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga pola makan yang baik untuk kesehatan usus besar Anda. Dikutip dari Reader's Digest, berikut ini adalah beberapa makanan yang baik untuk kesehatan usus besar Anda:Usahakan untuk memilih makanan yang diproses dengan seminimal mungkin. Biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum, dan quinoa, adalah makanan yang tepat untuk mulai menjaga kesehatan usus Anda, kata Michael A. Valente, DO, seorang ahli bedah kolorektal di Cleveland Clinic.Makanan tersebut kaya akan serat, itulah sebabnya mereka termasuk di antara makanan yang baik untuk membersihkan usus Anda. Mengonsumsinya tiga porsi setiap hari dapat menurunkan risiko kanker kolorektal sebesar 17 persen, menurut laporan dari Harvard T Chan School of Public Health di tahun 2017.(Baca juga: Penelitian: Modifikasi Protein Berpotensi Terhindar dari Radang dan Kanker Usus Besar Kacang-kacangan seperti kacang merah dan lentil juga kaya akan serat. Seseorang yang mengonsumsi banyak serat dari sumber nabati seperti kacang-kacangan memiliki kemungkinan 35 persen lebih kecil untuk mengalami polip usus (sekelompok kecil sel di lapisan usus yang dapat berkembang menjadi kanker).Mengonsumsi dua sendok makan chia seeds mengandung sekitar 10 gram serat, yang dapat memenuhi kebutuhan serat harian Anda sebanyak 40 persen."Serat dapat mempermudah kotoran keluar melalui usus besar Anda dan membawa bahan kimia beracun dan zat lain seperti kolesterol keluar dari tubuh Anda," ujar Dr Valente.Satu studi menemukan bahwa makan satu porsi sayuran hijau yang dimasak menurunkan risiko terkena kanker usus sebesar 24 persen dibandingkan dengan mereka yang makan kurang dari itu.Atau bisa juga dengan memastikan dua pertiga piring Anda berasal dari sumber sayuran kaya serat seperti brokoli, kembang kol, dan kangkung, kata Dr Valente.Produk susu fermentasi seperti yogurt mengandung probiotik yang sehat untuk usus. Mengonsumsi banyak yogurt dapat mengurangi risiko kanker kolorektal sebanyak 38 persen, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Cancer.Selain itu, probiotik juga dapat membantu mengurangi sebagian gas yang terkait dengan makan kacang dan sayuran, kata Dr Valente.(TIN)