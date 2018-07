Berjalan Kaki Setara dengan Olahraga?

(Menurut sebuah laporan yang diterbitkan dalam British Journal of Sports Medicine, selama Anda mengikuti batas kecepatan tertentu, langkah kaki Anda bisa dianggap sebagai cara untuk berolahraga yang sangat efektif dan tepat. Foto: Lindsay Henwood/Unsplash.com)

Berjalan kaki sangatlah luar biasa, merupakan salah satu cara terbaik untuk menggerakkan tubuh Anda dan membakar semangat Anda setelah melalui hari yang cukup panjang dan juga melelahkan di kantor.Tetapi ketika sedang berjalan kaki, entah itu sendirian atau bersama teman-teman Anda pernahkah berpikir bahwa berjalan kaki dapat juga dianggap sebagai olahraga?Dikutip dari Elite Daily, jawabannya adalah iya. Berjalan kaki dapat dianggap sebagai salah satu jenis olahraga namun dengan kecepatan-kecepatan tertentu.Menurut sebuah laporan yang diterbitkan dalam British Journal of Sports Medicine, selama Anda mengikuti batas kecepatan tertentu, langkah kaki Anda bisa dianggap sebagai cara untuk berolahraga yang sangat efektif dan tepat.(Baca juga: Studi: Kebiasaan Jalan Cepat Turunkan Risiko Kematian Setelah para peneliti mengumpulkan dan memeriksa semua data mereka, mereka menemukan bahwa 100 langkah per menit adalah angka yang tepat untuk melakukan latihan "intensitas sedang".Maksudnya adalah jika Anda memenuhi minimal 100 langkah per menit, jantung Anda akan berdetak sekitar 50-70 persen dari detak jantung normal, menurut Well+Good.Untuk melakukannya, Anda bisa menggunakan alat untuk menghitung langkah harian atau bisa dengan menghitungnya sendiri. Dan perlu diingat, Anda tidak perlu berusaha terlalu keras jika tidak mencapai batas minimal tersebut.Dengan sering melakukannya setiap hari, Anda bisa memulai dengan jumlah langkah sedikit sampai akhirnya bisa memenuhi batas 100 langkah per menit tersebut.Anda juga tidak perlu khawatir jika langkah Anda tidak mencapai 100 langkah per menit, Anda tetap bisa mendapatkan manfaatnya meskipun mungkin tidak sebaik jika Anda memenuhi batas minimal langkah per menit tersebut.(TIN)