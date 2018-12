Manfaat Pose Viparita Karani

(Jika Anda rutin melakukan legs up the wall atau dikenal dengan Viparita Karani, terdapat tiga manfaat dari tersembunyi yang lambat laun akan berdampak buat tubuh. Foto: Courtesy of Yogadigest)

Gerakan yoga bermanfaat buat tubuh. Salah satunya Legs up the wall atau dikenal dengan Viparita Karani.Jika dilakukan dengan benar, gerakan ini membantu meregangkan otot serta menenangkan tubuh dan pikiran. Untuk melakukannya, rebahkan tubuh pada posisi telentang dari ujung kepala hingga kaki.Lalu, tempelkan pinggul Anda ke dinding dengan posisi kaki menjalar ke atas dinding. Untuk memastikan pose tersebut benar, perhatikan apakah tubuh Anda membentuk posisi huruf "L."Jika Anda rutin melakukannya, terdapat tiga manfaat dari tersembunyi yang lambat laun akan berdampak buat tubuh. Berikut manfaat gerakan Viparita Karani seperti dikutip Times of India.(Baca juga: Manfaat Yoga pada Malam Hari Ketika memulai gerakan ini, Anda akan merasakan sensasi ketenangan pada jiwa dan pikiran. Ini terjadi karena postur Yoga membantu merileksasikan tubuh dengan memfokuskan pada pernapasan dalam. Yang mana hal tersebut membantu menurunkan stres dan kegelisahan.Jika Anda memiliki masalah pembengkakan atau linu pada kaki, menjalarkan kaki ke atas dinding merupakan salah satu cara penyembuhan yang tepat dan efektif. Postur tersebut terutama bisa membantu kaki yang kelelahan karena berdiri terlalu lama.Gerakan Viparita Karani direkomendasikan buat Anda yang memiliki masalah tegang pada tulang punggung bawah. Ini akan membantu melepaskan ketegangan dari tulang belakang. Tak hanya itu, gerakan ini juga bisa meredakan sakit otot panggul.Untuk menuai manfaatnya, Anda juga dapat menggerakan bagian bawah pinggul dan membuat gerakan membuka dan menyatukan kedua kaki. Melakukan gerakan ini selama 10 menit akan bermanfaat buat tubuh serta pikiran Anda.(TIN)