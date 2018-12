Peran Yoga dalam Mencegah Kanker Paru-paru

(Perang melawan kanker telah membuat para peneliti mencari langkah-langkah pencegahan hingga pengobatan. Termasuk melalui yoga, bentuk perawatan kesehatan alternatif berusia ribuan tahun. Foto: Rima Kruciene/Unsplash.com)

Kanker paru-paru menjadi salah satu momok yang menakutkan. Pada 2018, tercatat lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia yang mengidap kanker tersebut.Secara statistik, laki-laki lebih rentan terserang kanker paru-paru ketimbang perempuan. Namun perubahan gaya hidup dan kualitas udara yang memburuk membuat keduanya rentan terserang kanker ganas itu.Gejala awal kanker paru-paru meliputi batuk terus-menerus selama lebih dari dua minggu, nyeri di lengan, bahu, leher dan punggung. Selain itu sesak napas, penurunan berat badan, dahak berdarah, dan kelelahan.Perang melawan kanker telah membuat para peneliti mencari langkah-langkah pencegahan hingga pengobatan. Termasuk melalui yoga, bentuk perawatan kesehatan alternatif berusia ribuan tahun.Dampak positif yoga pernah diuji melalui tes yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Nasional AS. Mengutip Times of India, penelitian itu menguji 26 pasien yang juga diobati dengan kemoterapi dan terapi radiasi.(Baca juga: Pose Yoga Terbaik untuk Pasien Diabetes Hasilnya, orang yang secara teratur berlatih 15 sesi yoga dalam satu jam, lebih baik dalam tes berjalan dan daya tahan ketimbang subjek yang tidak berlatih yoga.Studi manfaat yoga juga pernah dilakukan University of Texas pada 2017. Penelitian tersebut menganalisis efek terapi yoga pada 32 pasien dengan kanker paru-paru.Penelitian ini termasuk pemberian latihan fisik, pernapasan dan peregangan bersama dengan meditasi. Temuan mengungkapkan bahwa terapi yoga tidak hanya meningkatkan fungsi fisik pasien tetapi juga meningkatkan kesehatan mental mereka.Kata Terapis Yoga, Gulshan Kapadia, latihan yoga merupakan salah satu latihan yang paling baik untuk mencegah kanker paru-paru. Utamanya pada latihan yang ditekankan pada teknik peregangan area dada dan teknik pernapasan.(TIN)