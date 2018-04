Royal Wedding Fair V Suguhkan Inspirasi Bagi Calon Pengantin

Menikah menjadi salah satu momen sakral bagi banyak orang. Maka tak heran jika para calon pengantin akan mempersiapkan acara membahagiakan tersebut dengan baik dan bahkan dari jauh-jauh hari.Bagi Anda yang berencana akan menikah dan mencari solusi terbaik untuk menciptakan pernikahan impian, bisa datang ke Royal Wedding Fair (RWF) V di Summarecon Mal Serpong (SMS). Di sana Anda bisa menemukan sejumlah vendor yang menyediakan seluruh kebutuhan pernikahan, mulai dari wedding organizer, jasa cathering, dekorasi, dokumentasi, entertainment & MC, bridal dan masih banyak lagi.General Manager Unit Klub Summarecon Stefanus Yonathan Astayasa megatakan RWF V merupakan event rutin yang digelar tiap tahun temanya selalu berubah mengukuti tren. Kini RWF V mengusung tema Majestic Barcelona yang akan memberi sentuhan elegan bagi para calon pegantin."Kami survey tren apa yang sedang viral, mulai dari tone warna dan jenisnya modern atau klasik. Maka kami gandeng vendor dekor yang bisa membuat ide gila dan belum pernah ada pada wedding party," jelas Stefanus pada sela-sela acara di Atrium Forum SMS, Rabu 25 April 2018.Stefanus pun menargetkan ada 10 ribu pengunjung selama penyelenggaraan RWF. Dirinya berharap RWF V ini bisa mendapat respon baik dari masyarakat dan mampu memberikan inspirasi tren pernikahan tahun ini."Kami lihat dari tahun ke tahun ternyata banyak pengunjung yang datang. Jadi kami harap akan makin banyak yang datang dan bisa memberikan ide dan vendor bagi para calon pengantin yang akan menikah," tukasnya.Hal senada juga dikatakan oleh Club Manager The Springs Club Helmy Purboyakti. Helmy berharap event RWF V ini bisa memberikan inspirasi bagi pengantin yang sedang mencari vendor dan juga dekorasi masa kini."Untuk kebutuhan pengantin one stop wedding dari dekor, souvenir dan di sini ada guest book yang pakai barcode. Karena pengantin milenial, sign in juga digital, jadi tidak perlu tanda tangan manual lagi seperti pada umumnya," lanjut Helmy.RWF V, sambung Helmy, merupakan bagian dari The Springs Club yang menawarkan Royak Ballroom dengan 1200 kapasitas orang. Tersedia ruangan indoor dan outdoor dan paket wedding lainnya."Paket wedding dari mulai pelayanan, minuman, makanan mulai dari Rp200 ribu perpack yang bisa dijadikan pilihan calon pengantin. Sekaligus kita ingin kenalkan konsep Majestic Barcelona pada masyarakat dan nanti bisa diadopsi juga kalau ingin menikah di Royal Ballroom," imbuhnya.Royal Wedding Fair akan berlangsung mulai tanggal 25 hingga 29 April mendatang pada pukul 10.00-20.00 WIB. Ada 37 tenant yang menyediakan berbagai kebutuhan pernikahan, antara lain Ohana Enterpraise, White Pearl, Camio pictures, Phos Photo, Le Emeral, Arvore Decoration, Eiffel Cake dan masih banyak lagi.Bagi pengunjung yang melakukan transaksi, berkesempatan mendapat kupon doorprize dan grand prize yang akan diundi pada hari terakhir, mulai dari cincin kawin seharga Rp20 juta, bulan madu ke Bali serta logam mulia seberat 5 dan 10 gram.Event ini juga akan diramaikan dengan lomba tata rias pengantin modern dari Anggrasepta Bridal and School. Seperti halnya sore hari ini, lomba tersebut diikuti 12 peserta dari beberapa kota di Indonesia.Mereka merias 12 model yang berpakaian pengantin dalam waktu 60 menit. Bagi pemenang, berkesempatan mendapatkan uang tunai dan beasiswa dari Anggrasepta Bridal and School.(ROS)