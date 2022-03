Pameran Fashion Pria di Museum Victoria & Albert

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Pameran untuk fashion perempuan biasanya sering diadakan. Namun, saat ini terdapat pameran yang menunjukkan fashion-fashion pria. Pameran ini, merupakan sebuah pameran yang menelusuri kembali sejarah mode maskulin dengan norma-norma gender yang berubah. Salah satunya adalah pakaian ikonik yang dikenakan oleh aktor Billy Porter di Golden Globe Awards tahun 2019 lalu.Pameran ini bertajuk “Fashioning Maskulinities: The Art Of Menswear” yang akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu undress, over dress, dan redress."Pameran ini meniru apa yang terjadi pada pakaian pria abad ke-18. Ornamen motif bunga adalah hal yang kita lihat dalam koleksi sejarah victoria & albert," ujar kurator pameran, Rosalind Mckever dalam program Newsline di Metro TV, Sabtu, 19 Maret 2022.Melalui pameran ini, Rosalind Mckever ingin menunjukkan bagaimana pakaian wanita kontemporer telah dipengaruhi oleh pakaian pria bersejarah. Dalam pameran juga ini akan menunjukan sisi dalam mengeksplorasi norma dan batasan gender dalam mode.Pakaian ini mencakup semua bentuk pakaian pria dengan memasukkan model non biner dan juga perempuan yang mengaburkan garis dari apa yang dianggap feminin dan maskulinNantinya, Fashioning Maskulinities: The Art Of Menswear akan berlangsung dari 19 Maret hingga 6 november di museum Victoria & Albert dengan biaya masuk 20 Poundsterling per orang. ((MBM)