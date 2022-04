One Way di Tol Japek Diklaim Efektif Urai Kemacetan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri memberlakukan sistem one way atau satu arah di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada arus mudik Lebaran 2022 . Kebijakan itu diklaim efektif mengurai kemacetan."One way ini sangat efektif sekali untuk mengurai dan memperlancar arus lalu lintas terutama yang dari Barat," Kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung, Semarang, Jumat, 29 April 2022.Aan mengaku sempat menanyakan kepada pemudik yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Pemudik itu, kata dia, menyebut jarak tempuh perjalanan selama 4,5-5 jam."Jadi, ini sangat efektif untuk mengurai kepadatan-kepadatan yang ada di ruas Jakarta-Cikampek,” ujar jenderal bintang satu itu.Pihaknya memberlakukan sistem one way situasional. Saat ini polisi tengah memberlakukan secara sepenggal."Artinya kemarin dari KM 47 (Tol Cikampek) sampai KM 414 (GT) Kalikangkung, saat ini mulai jam 09.00 WIB tadi dari KM 70 sampai KM 414 Kalikangkung one way," ungkap dia.Baca: Tarif Tol Belum Digratiskan Meski Macet, Ini Penjelasan Kemenhub Selain itu, Korlantas Polri juga memberlakukan contra flow dari KM 47 hingga KM 70 Tol Cikampek. Contra flow dilakukan karena arus lalu lintas dari Jakarta mulai berkurang."Sehingga kita memberi kesempatan arus yang dari Bandung, yang dari Bandung tertahan di Dawuan sudah bisa mengalir ke arah barat," ucap Aan.(LDS)