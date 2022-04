Lonjakan Penumpang di Bandara Soekarno Hatta Terjadi Sejak 22 April

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: PT Angkasa Pura (AP) II Persero menyebut lonjakan penumpang arus mudik Idulfitri 1443 Hijriah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sudah terjadi sejak 22 April 2022. Lonjakan ini sesuai prediksi sebelumnya."Kami dapat sampaikan sesuai prediksi dari 22 April Kemarin angka atau lonjakan pergerakan penumpang sudah terjadi," kata Presiden Director AP II Muhammad Awaluddin di Tangerang, Minggu, 25 April 2022.Dia menuturkan keberangkatan penumpang di 20 terminal penerbangan Bandara Soekarno-Hatta terjadi cukup signifikan. Tercatat ada sekitar 160 ribu pergerakan penumpang terjadi pada 22 April 2022.Awaluddin menyebut take off landing pesawat mencapai 900. Padahal, angka rata-rata take off landing pesawat dalam satu hari terjadi 600-an. Pihaknya akan memastikan kesiapan terhadap pelayanan-pelayanan posko mudik lebaran yang telah disiagakan."Yang pertama kita sudah siapkan implementasi SOP, baik operasi ke bandara dan terkait dengan lintas take off serta kesiapan protokol kesehatan sesuai arahan dari pemerintah," kata dia.Baca: H-10 Lebaran, 160 Ribu Penumpang Mudik Lewat Bandara Soetta Selain itu, pihaknya memastikan kesiapan fasilitas infrastruktur bandara dengan mengaktifkan kembali sejumlah terminal setelah sebelumnya ditutup karena adanya pandemi covid-19. Dia mengungkapkan AP II memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 30 April 2022 dengan perkiraan terjadi pergerakan penumpang sekitar 180 ribu dan khusus di Bandara Soekarno-Hatta tidak kurang mendekati angka 120 ribu pergerakan penumpang."Kalau untuk arus balik, kami memperkirakan tidak kurang terjadi pergerakan angka sekitar 200 ribu. Dan pada arus puncaknya akan terjadi di 28 Mei 2022," kata dia.(JMS)