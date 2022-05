Jalur One Way Bakal Diperpanjang dari Tol Kalikangkung Sampai Semanggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kemungkinan untuk menerapkan sistem one way dari Tol Kalikangkung, Semarang, sampai Tol Semanggi, Jakarta. Hal itu untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2022."Upaya itu kita siapkan sebagai skenario apabila terjadi kemacetan panjang dan ini akan terus kita evaluasi sehingga semuanya berjalan dengan baik," kata Listyo saat meninjau Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu, 7 Mei 2022.Sistem one way sudah diterapkan dari Tol Kalikangkung sampai Km 3+500 Gerbang Tol Halim Utama pagi tadi. Kemudian mekanisme one way disetop sementara dan diubah dengan contra flow untuk dua arah dari Km 28 Tol Jakarta-Cikampek sampai Halim mulai pukul 16.30 WIB.Baca: 1,2 Juta Kendaraan Belum Kembali ke Jabotabek Listyo menerangkan penerapan one way dari Tol Kalikangkung sampai Tol Semanggi dimungkinkan. Tapi kebijakan itu melihat situasi dan kondisi di lapangan.Sebagai tindak lanjut dari penerapan one way, Kapolri meminta jajarannya untuk tetap melakukan pengawalan dan pengamanan di jalan aternatif. Ini bertujuan agar semua aktivitas masyarakat bisa berjalan baik dan lancar.(LDS)