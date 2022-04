Polisi Lakukan Normalisasi Arus Kendaraan dari Bandung ke Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tengah melakukan penormalan arus kendaraan di Tol Cikampek. Sebab, sistem one way atau satu arah menuju timur Jawa telah dihentikan sementara pada pukul 08.00 WIB."(Dilakukan) penormalan arus mudik khusus dari Km 47 sampai Km 70 Gerbang Tol Cikampek Utama," ujar Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi kepada wartawan, Sabtu, 30 April 2022.Eddy menjelaskan penormalan dilakukan agar kendaraan dari arah Bandung bisa kembali melewati Tol Cikampek. Pihaknya menerapkan contra flow sebanyak dua lajur dari arah Jakarta ke timur Jawa.Kemudian, satu lajur digunakan dari arah Bandung menuju Jakarta. Diprakirakan arus kendaraan dari Bandung menuju Jakarta dapat kembali normal pukul 10.00 WIB.Sebelumnya, Korlantas Polri memberlakukan sistem one way atau satu arah dari ruas Jalan Tol Cikampek Km 47 hingga Tol Kalikangkung Km 414. Skema itu mulai diberlakukan dari pukul 23.00, Jumat, 29 April hingga pukul 08.00 WIB, Sabtu, 30 April 2022.Baca: Kendaraan Menuju Jakarta Bisa Lewat Tol Cikampek Mulai Pukul 10.00 WIB Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengatakan rekayasa lalu lintas itu berdampak terhadap kendaran dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan dari arah tersebut baru bisa melalui Tol Cikampek usai one way diberlakukan."Masyarakat yang akan menuju arah barat, dapat gunakan jalan tol setelah pukul 08.00 WIB plus 2 jam (normalisasi), sekitar pukul 10.00 WIB," kata Eddy kepada wartawan, Jumat, 29 April 2022.(LDS)