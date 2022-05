Catat! Jam 1 Siang Ada One Way dari Puncak Arah Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta:Jalur dari Jakarta menuju Puncak, Bogor , Jawa Barat, ditutup sejak Kamis pagi, 5 Mei 2022. Selanjutnya, polisi memberlakukan satu arah atau one way ke Jakarta pada siang nanti."Kami akan memberlakukan kembali one way ke arah Jakarta dari Cianjur pukul 13.00 WIB," ungkap Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, melansir Antara, Kamis, 5 Mei 2022.Jalur Puncak Bogor di Jalan Megamendung ditutup pada Kamis pagi karena pemberlakukan satu arah, untuk mendorong arus ke Jakarta. Penutupan dilakukan di perempatan Gadog, khususnyapintu keluar tol menuju Puncak.Baca: 6 Spot Menarik di Kebun Raya Bogor Jika kendaraan dari arah Puncak sudah turun ke Jakarta, pihaknya akan kembali memberlakukan one way ke arah Puncak dan Bandung. Kemudian dilakukan lagi satu arah ke Jakarta pukul 13.00 WIB.Dia mengimbau warga untuk menggunakan jalur alternatif. Agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di Jalan Megamendung.(LDS)