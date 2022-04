Tinjau Arus Mudik Pakai Helikopter, Kapolri Pastikan Tol Japek Lancar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memantau arus mudik lebaran 2022 menggunakan helikopter. Arus lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek terpantau lancar hari ini, 29 April 2022."Berdasarkan informasi dari Jasa Marga, Cirebon sampai dengan Kalikangkung terpantau lancar," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, 29 April 2022.Dedi mengatakan pihaknya tengah memberlakukan sistem one way atau satu arah. Skema tersebut dilakukan mulai pukul 17.00 WIB hari ini hingga Sabtu, 30 April 2022 pukul 08.00 WIB.Kemudian, pukul 08.00-16.00 WIB pada Sabtu, 30 April 2022 arah Jawa Tengah dan Jawa Barat ke Jakarta diberlakukan normalisasi. Kebijakan one way mulai diterapkan kembali pukul 17.00-08.00 WIB besok.Baca: H-3 Lebaran, Kapolri: 211.809 Orang Masih Akan Mudik "Akan kembali diberlakukan one way dari KM 47 sampai dengan KM 414 Kalikangkung sampai pukul 08.00 WIB tanggal 1 Mei," ujar Dedi.Berdasarkan analisis data arus kendaraan di command center Jasa Marga menunjukan arus kendaraan masih di atas 5.000 lebih per jam. Adapun waktu-waktu peningkatan arus kendaraan di antara pukul 20.00-07.00 WIB."Dari data jumlah kendaraan yang masih di Jakarta sebanyak 211 ribu lebih dalam waktu tiga hari ini yang akan melaksanakan mudik . Sehingga, diputuskan untuk pelaksanaan one way dari KM 47-KM 414 Kalikangkung yang semula diberlakukan sampai 24.00 WIB, diperpanjang sampai pukul 08.00 WIB," tutur Dedi.(ADN)