One Way dan Gage Disebut Bikin Mudik Menjadi Nyaman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Polri menerapkan one way dan ganjil genap (GaGe) dalam mengendalikan arus mudik Lebaran 2022 . Strategi itu dinilai berhasil dan diapresiasi masyarakat.Apresiasi tersebut disampaikan melalui video yang diunggah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Instagramnya. Dalam video tersebut, masyarakat mengapresiasi kerja keras serta kebijakan rekayasa lalu lintas untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan saat arus mudik."Dengan adanya one way, alhamdulillah perjalanan saya lancar. Alhamdulillah sangat membantu sekali dengan adanya One Way ini," kata seorang pemudik saat dikutip dari akun Instagram @ListyoSigitPrabowo, Minggu, 1 Mei 2022.Hal serupa juga disampaikan pemudik Cirebon menuju Nganjuk. Dia menilai kinerja aparat sangat optimal dan baik."Penanganan polisi bagus, ramah dan mantap," ujar pria tersebut.Baca: Aparat Jamin Keamanan Rumah yang Ditinggal Mudik Sementara itu, pemudik lainnya juga mengaku mendapatkan rasa aman di perjalanan maupun di tempat peristirahatan. Pasalnya, aparat siaga 24 jam melakukan pengamanan."Kami terima kasih atas perjalanannya yang lancar ini," tutur pemudik seorang perempuan tersebut.Dalam menghadapi kesiapan mudik Lebaran tahun 2022 ini, Polri mengerahkan seluruh kekuatan dan strategi terbaiknya. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi seluruh masyarakat.Selain pengamanan dan pengawalan arus mudik, Polri menyediakan pos pelayanan dan pos terpadu. Di sana, pemudik bisa melengkapi vaksinasi hingga dosis III atau booster.(AGA)