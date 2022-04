Penerapan Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Polri menjelaskan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan saat arus mudik Lebaran 2022 di Jalan Tol Jakarta-Cikampek bersifat situasional. Rekayasa yang diberlakukan berupa ganjil genap, one way atau satu arah, dan contra flow atau lawan arus."Tentatif situasional mengikuti dinamika arus," ujar Kepala Posko (Kaposko) Operasi Ketupar Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri Kombes Purwadi Wahyu Anggoro saat dihubungi, Sabtu, 30 April 2022.Sejak pukul 12.05 WIB tadi, di sepanjang ruas jalan tol Km 70 Gerbang Tol Cikampek Utama (GT Cikatama) hingga Km 414 GT Kalikangkung telah diberlakukan sistem one way ke arah timur. Sedangkan untuk Km 47 hingga Km 70 GT Cikatama diberlakukan skema contra flow.Baca: One waydari Kalikangkung Diperpanjang Sampai Bawen Dia menekankan pemberlakuan skema tersebut menyesuaikan dinamika arus kendaraan di lapangan. Apabila arus mudik ke arah timur sudah landai namun masih diberlakukan skema one way, maka tidak efektif.“Iya kalau arusnya landai, kalau masih diperpanjang kan kasihan,” terang dia.(LDS)