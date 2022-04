One Way Dimundurkan, Kendaraan dari Bandung ke Jakarta Bisa Akes Jalan Tol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakara: Penerapan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek untuk arus mudik Lebaran 2022 dimundurkan. Sehingga arus kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta bisa mengakses jalan tol."Pemunduran pintu masuk one way, dari Km 47 ke Km 70 Cikampek Utama (Cikatama)," kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, dalam keterangan, Jumat, 29 April 2022.Jenderal bintang satu itu menerangkan arus kendaraan dari Jakarta ke arah timur Jawa sudah melandai. Sehingga titik one way dimundurkan ke Cikatama."Dari Km 47 hingga Km 70 dilakukan contra flow. Jadi tetap diberi akses penambahan kapasitas jalan di Jakarta-Cikampek," ujar dia.Baca: Simak! Ini JadwalOne Waydan Ganjil-Genap di Tol Cikampek-Kalikangkung Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way dari Gerbang Tol Cikampek Km 47 hingga Gerbang Tol Kalikangkung Km 414. Rekayasa arus mudik itu dilakukan mulai 28 April - 1 Mei 2022.Pelaksanaan rekayasa lalu linta itu bersifat situasional. Artinya segala penerapan rekayasa arus mudik akan disesuaikan dengan diskresi kepolisian.(LDS)