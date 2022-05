Simak, Ini Jadwal Ganjil Genap dan One Way Arus Balik Lebaran 2022

Jadwal one way dan ganjil genap arus balik Lebaran 2022

One way mulai berlaku hari ini dari KM 188

Jakarta: Pihak kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan one way atau satu arah saat arus balik Lebaran 2022. Rekayasa ini mulai berlaku besok, 6 Mei 2022.Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 6 sampai 9 Mei. Untuk itu masyarakat yang kembali ke DKI Jakarta diimbau jadwal one way dan ganjil genap. Pemberlakukan rekayasa lalu lintas tersebut mulai dari kilometer (km) 414 Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-Cikampek. Berikut jadwal one way dan ganjil genap arus balik Lebaran 2022 seperti dikutip Medcom.id dari akun Twitter resmi TMC Polda Metro Jaya, Kamis, 5 Mei 2022.Jumat, 6 Mei 2022 (genap)Pukul 14.00-24.00 WIB berlaku satu arah pelat genap di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-Cikampek.Sabtu, 7 Mei 2022 (ganjil)Pukul 07.00-24.00 WIB berlaku satu arah pelat ganjil di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-CikampekMinggu, 8 Mei 2022 (genap)Pukul 07.00-24.00 WIB berlaku satu arah pelat genap di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-CikampekSenin, 9 Mei 2022 (ganjil)Pukul 00.00-03.00 WIB berlaku satu arah pelat ganjil di km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang sampai km 47 Tol Jakarta-Cikampek.Hari ini Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas one way. Penerapan one way ini karena adanya peningkatan arus lalu lintas dibandingkan hari sebelumnya.Skema one way diberlakukan dari GT Palimanan utama KM 188 sampai KM 72 Cikampek mulai, Kamis pukul 11.00-24.00 WIB."One way akan diberlakukan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 pukul 11.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dimulai dari GT Palimanan utama KM 188 sampai dengan KM 72 Cikampek dilanjutkan contra flow sampai dengan tol Jakarta Cikampek km 47," ujar Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo dalam keterangannya, Kamis, 5 Mei 2022.(RUL)