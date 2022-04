Titik Gerbang Tol Penyaringan Ganjil Genap Selama Musim Mudik

Berikut ini tujuh gerbang tol penyaringan ganjil genap:

GT Pondok Gede/Pangkalan Jati GT Bekasi Barat GT Bekasi Timur GT Tambun GT Cibitung GT Cikarang Barat GT Cibatu GT Cikarang Pusat/Timur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Arus Mudik dari KM47 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM414 GT Kalikangkung, Semarang:

Kamis, 28 April 2022, mulai pukul 17.00 WIB hingga 00.00 WIB

Jumat, 29 April 2022, mulai pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB

Sabtu, 30 April 2022, mulai pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB

Minggu, 1 Mei 2022, mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB.

2. Arus Balik dari KM414 GT Kalikangkung, Semarang sampai KM47 Tol Jakarta-Cikampek

Jumat, 6 Mei 2022, mulai pukul 14.00 WIB hingga 24.00 WIB

Sabtu, 7 Mei 2022, mulai pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB

Minggu, 8 Mei 2022, mulai pukul 07.00 WIB hingga 24.00 WIB

Senin, 9 Mei 2022, mulai pukul 00.00 WIB hingga 03.00 WIB.

Jakarta: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal menerapkan sistem satu arah (one way) ganjil genap jalan tol mulai Kamis, 28 April 2022. Penyaringan akan dilakukan di tujuh gerbang tol (GT)."Akan dilaksanakan filterisasi di gerbang tol. Jadi, ada beberapa gerbang tol yang akan menerapkan ganjil genap pada saat diberlakukannya one way," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Rabu, 27 April 2022.Pihak kepolisian awalnya akan melakukan penyaringan one way ganjil genap di dalam jalan tol. Mekanisme itu diuji coba pada 25-26 April.Kepolisian kini memutuskan melakukan penyaringan kendaraan di gerbang tol untuk mengantisipasi kepadatan di dalam jalan tol Baca: Lalin di Tol Japek Arah Cikampek Melonjak hingga 89% Sehingga apabila kendaraan dengan pelat yang tidak sesuai dengan tanggal, maka petugas yang berjaga di gerbang tol tidak akan memperbolehkan kendaraan tersebut masuk tol.Jadwal penerapan sistem ganjil genap one way tersebut yakni:(AGA)